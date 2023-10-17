Тривога в Тель-Авіві: Шольц спустився в укриття

Канцлер Німеччини під час візиту в Ізраїль висловив безмежну солідарність з ізраїльтянами та заявив, що їхня безпека є державною доктриною ФРН.

Під час перебування в Тель-Авіві ввечері у вівторок, 17 жовтня, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) вимушено скористався укриттям через оголошену тривогу. У цей час в місті працювала система ППО "Залізний купол", повідомляє dpa.

Перед цим німецький канцлер провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Біняміном Нетаньяху. "Безпека Ізраїлю та його громадян є державною доктриною Німеччини", - заявив він після переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Шольц нагадав, що німецька місія відстоювати існування та безпеку Держави Ізраїль походить з Голокосту. Уряд ФРН діє відповідно до цього принципу за підтримки всіх партій Бундестагу, наголосив він. Німецький канцлер вкотре гостро засудив напад на Ізраїль терористів ХАМАСу 7 жовтня і підтримав дії ізраїльтян у відповідь. "Ізраїль має право захищатись від тероризму", - додав він і заявив про безмежну солідарність німецького народу з країною.

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Шольц засудив антиізраїльські виступи у Німеччині

Водночас Шольц зазначив, що в Німеччині "немає місця" антисемітизму та засудив антиізраїльські виступи у низці німецьких міст. "Прославлення та вихваляння насильства нелюдське і огидне. Це заборонено і карається", - зазначив він.

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Своєю чергою, Нетаньяху на спільній із Шольцом пресконференції назвав атаку терористичної організації ХАМАС "найстрашнішим злочином проти євреїв з часів Голокосту". За його словами, серед заручників, які утримуються палестинцями в Секторі Гази, є ті, хто пережив Голокост. Ізраїльський прем'єр порівняв напад терористів із масовим вбивством євреїв у Бабиному Яру на околиці Києва у 1941 році. "Це злодіяння, які ми пам'ятаємо лише за злочинами нацистів за часів Голокосту", - заявив Нетаньяху. Світ має допомогти Ізраїлю знищити ХАМАС, додав він і подякував Шольцу за його візит.

Шольц став першим з іноземиних лідерів, які відвідали Ізраїль після нападу на нього бойовиків ХАМАСу.