Три судна з продовольством вийшли з чорноморських портів

Три вантажні судна скористались тимчасовим коридором, який забезпечують морські сили ЗСУ, для експорту продовольства і сталі.

Три вантажні судна покинули українські чорноморські порти в неділю, 1 жовтня, після завантаження, повідомляє Reuters з посиланням на дані проєкту відстеження руху суден у режимі реального часу MarineTraffic.

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Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив 22 вересня, що три вантажні судна прямують до українських чорноморських портів для подальшого експорту продовольства та сталі. Балкери Azara, Ying Hao 01 та Eneida мали завантажити 127 000 тонн сільськогосподарської продукції та залізної руди для Китаю, Єгипту та Іспанії.

Судна скористались коридором, що раніше був встановлений навігаційним дорученням військово-морських сил ЗСУ, зокрема, і для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення Росії.

База даних MarineTraffic також показала, що п'ять нових балкерів увійшли в українські води і прямують до чорноморських портів. Система ідентифікувала їх як Olga, Ida, Forza Doria, Danny Boy і New Legacy, зазначає Reuters.

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Після вторгнення в Україну минулого року Москва заблокувала чорноморські порти одного з найбільших світових постачальників зерна. Київ і його західні партнери назвали такі дії спробою використати світові поставки продовольства для шантажу. Москва заявила, що порти можуть бути використані для ввезення зброї.

Порти були знову відкриті в липні 2022 року в рамках так званої зернової угоди, укладеної за посередництва Організації Об'єднаних Націй і Туреччини, яка дозволила Росії перевіряти судна на наявність зброї. Через рік Москва вийшла з угоди і відновила блокаду, заявивши, що її вимоги щодо поліпшення умов для експорту продовольства і добрив ігноруються.

Гуманітарний коридор у Чорному морі

10 серпня Військово-морські сили Збройних сил України оголосили про початок роботи у Чорному морі тимчасового гуманітарного коридору для руху цивільних суден до та з чорноморських морських портів України. Ці маршрути в першу чергу використовуватимуться, аби забезпечити можливість виходу для цивільних суден, що перебувають в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Раніше дані маршрути вже були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом", - повідомили в ВМС ЗСУ.

В ВМС ЗСУ наголосили, що Міжнародна морська організація закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торгівельному судноплавству в Чорному морі. Втім, у повідомленні також зазначалося, що воєнна загроза та мінна небезпека з боку РФ на цих маршрутах зберігається. До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники або капітани яких офіційно підтвердили готовність до плавання в таких умовах, зазначили у ВМС ЗСУ.