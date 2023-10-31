Три країни ЄС збільшили імпорт російського СПГ - дослідження

Цьогоріч Євросоюз імпортує приблизно такі ж обсяги російського СПГ, як і торік, однак Іспанія, Бельгія та Франція істотно збільшили імпорт цього виду енергоносіїв з РФ.

Одразу три європейські країни - Іспанія, Бельгія та Франція - збільшили цьогоріч імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з РФ. На це вказує оприлюднений в вівторок, 31 жовтня, звіт Інституту енергетики, економіки та фінансового аналізу (IEEFA).

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Згідно з підрахунками аналітиків інституту, за період з січня по вересень 2023 року країни-члени Євросоюзу ввозили з РФ загалом приблизно таку саму кількість СПГ, як і за той самий торішній період, однак у деяких європейських країнах спостерігалося помітне зростання імпорту цього виду енергоносіїв з РФ.

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Приміром, упродовж дев'яти місяців Іспанія й Бельгія збільшили імпорт СПГ з РФ на 50 відсотків, порівняно з аналогічним торішнім періодом. У Франції зростання обсягів імпорту російського СПГ було дещо меншими - на 40 відсотків більше, підрахували автори доповіді.

Іспанія - найбільший європейський імпортер СПГ з РФ

Серед країн-членів ЄС Іспанія виявилася найбільшим імпортером СПГ з РФ, адже тільки з січня по липень 2023 року Мадрид заплатив за російський СПГ 1,6 мільярда євро. Загалом близько 27 відсотків імпортованого протягом дев’яти місяців в Іспанію СПГ надійшло з РФ. Франція і Бельгія виклали за скраплене блакитне паливо з РФ по 1,3 мільярда євро відповідно.

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Примітно, що найбільше від постачання російського СПГ залежала Бельгія - 37 відсотків імпортованих обсягів. Натомість у Франції на поставки з РФ припадало лише 15 відсотків імпортованого СПГ, додає видання EUobserver .

США - беззаперечний лідер серед експортерів СПГ до ЄС

Загалом ЄС витратив з січня по липень на російський СПГ близько 5,5 мільярда євро, підрахували в IEEFA. Таким чином Росія опинилася на другому місці у рейтингу країн-експортерів СПГ до Євросоюзу. Беззаперечним лідером тут є США, які цьогоріч експортували до ЄС скрапленого природного газу на суму 17,2 мільярда євро. На третьому місці в цьому переліку опинився Катар, який виручив в ЄС 5,4 мільярда євро за свій СПГ, кажуть в інституті.

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