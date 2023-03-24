Три чверті європейців підтримують санкції до РФ - соціологія

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 24 березня.

++17:27++

90 відсотків затриманих росіянами цивільних зазнали катувань - ООН

Від початку повномасштабної війни в Україні загинули понад вісім тисяч цивільних, ще близько 14 тисяч зазнали поранень, йдеться у звіті моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні.

Місія задокументувала випадки свавільних страт і нападів на цивільних з боку збройних сил РФ, а також 621 випадок свавільних затримань і насильницьких зникнень. "Ми провели інтерв'ю з 127 цивільними особами, які були раніше затримані та потім звільнені. Серед них 90 відсотків повідомили, що представники збройних сил РФ та Служби безпеки Росії катували й жорстоко поводилися з ними під час тримання під вартою, в деяких випадках це включало сексуальне насильство", - йдеться у звіті.

Місія ООН зафіксувала 133 постраждалих від сексуального насильства цивільних. З них - 85 чоловіків, 45 жінок і три дівчинки.

++17:00++

Казахстан посилить контроль за паралельним імпортом до Росії: з 1 квітня в країні запрацює система, що відстежує в режимі реального часу весь ланцюжок переміщення товарів, щоб обмежити можливості для обходу накладених на Росію санкцій за війну проти України. Про це пише видання Financial Times із посиланням на високопоставлені джерела. Раніше про запуск такої системи повідомили джерела видання Eurasianet.

Після введення масштабних санкцій за вторгнення в Україну в Росії легалізували так званий "паралельний імпорт" західних товарів, зокрема через Казахстан. За даними Національного бюро статистики Казахстану, експорт до Росії торік зріс на 25 відсотків. Приміром, кількість пральних машин, що експортуються в РФ, зросла з нуля у 2021 році до майже 100 тисяч у 2022 році.

++16:33++

У МЗС відреагували на територіальні зазіхання румунської депутатки

Міністерство закордонних справ (МЗС) України різко засудило внесення депутаткою румунського парламенту Діаною Шошоаке законопроєкту, що прямо зазіхає на територіальну цілісність України.

"Таким кроком маргінальна політикиня намагається "відновити культурну ідентичність румунського населення". Класичний приклад із методички російського реваншизму", - написав у Facebook речник українського МЗС Олег Ніколенко. Міністерство ініціює накладення санкцій на Шошоаке "як особу, яка створює загрозу національній безпеці".

Як повідомили раніше румунські ЗМІ, депутатка пропонує, щоб "Румунія приєднала історичні території, які їй належали, а саме: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний".

++16:06++

У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинув цивільний, а ще один дістав поранення. "Російські окупанти вдарили по плавнях. Двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики, але на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди. Ще один постраждалий - 77-річний херсонець, котрий отримав поранення кінцівок та грудної клітини. Бригада "швидкої" шпиталізувала його до медзакладу в стані середньої тяжкості. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу", - повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Також місцевий житель загинув на Чернігівщині внаслідок обстрілу армією РФ прикордоння. "Пообіді повідомили про обстріл, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Городище. В результаті обстрілу згорів приватний будинок та загинув місцевий мешканець", - йдеться в дописі оперативного командування Збройних сил України "Північ".

Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram, що російські війська обстрілюють Марганець на Дніпропетровщині, а також Орлівку та Первомайське на Донеччині. За його словами, в селі Первомайське є поранена жінка.

++15:35++

"Укрпошта" випустить 31 березня марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель" - у день, коли відзначатиметься звільнення цих міст Київської області від російської окупації.

"В цьому блоці ми випускаємо марки, присвячені всім трьом містам-героям Київщини: там і знищена "Мрія", і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі", - повідомили в компанії.

++15:06++

Три чверті європейців підтримують санкції проти Росії - соціологія

74 відсотки європейців підтримують економічні санкції проти Росії. Про це свідчать останні дані "Євробарометра" - опитувань громадської думки від імені Європейської Комісії, повідомляє Rheinische Post.

65 відсотків опитаних підтримують постачання зброї та іншої військової допомоги Україні.

Заходами, яких вживає Європейський Союз щодо агресивної війни Росії проти України задоволена більшість громадян ЄС, однак 80 відсотків респондентів також вимагають кращої координації країнами Євросоюзу своїх дій під час купівлі зброї.

Опитування провели з середини січня до початку лютого серед 26 тисяч осіб.

++14:40++

Електронна петиція щодо створення Національного Пантеону Героїв України на території парку Аскольдова Могила у Києві за кілька днів набрала необхідну для розгляду кількість голосів, свідчить картка петиції на сайті Офісу президента України.

Авторка петиції - депутатка Київської міської ради, а нині військова медикиня Аліна Михайлова, наречена загиблого військовослужбовця Дмитра Коцюбайла (позивний "Да Вінчі"), похованого на Аскольдовій могилі.

"У цьому пантеоні мають відбуватись почесні поховання та встановлюватись пам’ятні об’єкти для увічнення видатних історичних діячів України: лідерів національно-визвольних змагань усіх часів, військових командирів, визначних осіб, що здійснили героїчні вчинки в боротьбі за Незалежність України", - йдеться у тексті петиції.

++13:50++

Державний секретар США Ентоні Блінкен припускає, що деякі території, окуповані Росією, Україна повертатиме не військовим шляхом, а "іншими способами". Про це він заявив під час виступу в Конгресі у четвер, 23 березня.

"Я думаю, що буде територія в Україні, за яку українці сповнені рішучості боротися на місцях, втім може бути й така, щодо якої вони вирішать, що їм доведеться спробувати повернути іншими способами", - сказав Блінкен у відповідь на питання, чи підтримують США прагнення Києва повернути анексований Крим.

Водночас Блінкен вкотре наголосив, що "це мають бути рішення українців про те, яким вони хочуть бачити своє майбутнє і як це стосується суверенітету, територіальної цілісності та незалежності країни". Він також зазначив, що у Вашингтоні не хочуть, щоб війна завершилася "в такий спосіб, який дозволить Росії "перезавантажитися, переозброїтися та знову атакувати".

++13:10++

У Київській області з 26 березня теж скорочується тривалість комендантської години. Вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00, повідомляється у Telegram Київської ОВА.

Через скорочення комендантської години більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше. Так, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 – ввечері, йдеться у повідомленні.

Раніше рішення про скорочення комендантської години з 26 березня ухвалили у Києві. Метро і наземний громадський транспорт у столиці з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години - тобто працюватимуть на годину довше, повідомив раніше мер Києва Віталій Кличко.

++12:40++

Україна в односторонньому порядку передала Росії всіх важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні. У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право", - йдеться у повідомленні.

Водночас у штабі наголосили: Росія, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.

"Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Попри це Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі", - йдеться у повідомленні.

++12:20++

За тиждень Німеччина передала Україні три інженерні броньовані машини Dachs, 70 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, БМП Marder та броньованих машин Dachs, запчастини для Leopard 2 та Marder та 30 датчиків для виявлення дронів. Про це повідомляється на сайті федерального уряду Німеччини.

++11:40++

Україна повернула тіла ще 83 загиблих військових

Україна повернула тіла ще 83 загиблих військовослужбовців, повідомляється у Telegram міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. Зазначимо, що передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні.

++11:00++

Суд арештував активи Оксани Марченко ще на пів мільярд гривень

Оксана Марченко Фото: Alexei Golenishchev/TASS/dpa/picture alliance

За матеріалами Служби безпеки України суд арештував чергові активи дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Їхня загальна вартість становить понад 440 мільйонів гривень.



Наприкінці лютого суд вже арештовував майно Марченко на понад 5,6 мільярда гривень.

++10:45++

Війська РФ вночі з 10 винищувачів Су-35 атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Як повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ, тактична авіація РФ була піднята із двох російських аеродромів - Морозовськ та Ахтубінськ.

"Десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П (протирадіолокаційна ракета - Ред.) по Сумській області", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Водночас у Сумській обласній військовій адміністрації повідомили про масований обстріл з різних видів зброї території Білопільської, Ворожбянської, Річківської, Миколаївської та Новослобідської селищних громад. Внаслідок атаки у області дві людини загинули, ще 10 - зазнали поранень, повідомляється у Telegram Сумської ОВА.

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++09:30++

За добу Росія втратила орієнтовно 1020 солдатів, повідомляє генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, за даними ГШ ЗСУ, складають орієнтовно 169 170 солдатів.

++09:00++

Вночі 24 березня війська РФ обстріляли з зенітно-ракетного комплексу С-300 Костянтинівку на Донеччині. Одна з ракет влучила у будівлю Пункту незламності, а інша – поблизу нього. Троє людей загинули, ще двоє зазнали поранень різного ступеню тяжкості, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з міста Бахмут, міста Часів Яр та села Опитне Покровського району (Донецької області - Ред.)", - йдеться у повідомленні ОГПУ у Telegram.

На місці працюють правоохоронці.nЗа процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина друга статті 438 КК України), повідомили у ОГПУ.

++08:30++

Єврокомісія разом з Польщею та у співпраці з українською стороною організує міжнародну конференцію для пошуку викрадених росіянами українських дітей, "щоб посилити міжнародний тиск та вжити всіх заходів для визначення місцезнаходження цих дітей", повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після першого дня саміту ЄС, який відбувся 23 березня.

Вона назвала це початком важкого і довгого шляху: зараз відомо про більш ніж 16 тисяч вивезених до Росії дітей, з яких поки що вдалося повернути лише 300.

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++07:45++

Вночі війська РФ атакували Кривий Ріг безпілотниками, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Один "Shahed" збили військові з повітряного командування "Схід", проте є влучання ще п'яти дронів.

"Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються", - написав Лисак у Telegram.

++07:20++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби війська РФ завдали 37 авіаційних та чотирьох ракетних ударів, один з яких - по Краматорську. Також - здійснили 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню території України, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. "Ймовірність завдання ракетних ударів залишається досить високою по всій території України", - наголошують у генштабі.

Війська РФ і далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на п'яти напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському. На них українські військові відбили понад 79 атак сил РФ, повідомили у генштабі. "На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурм Бахмута. Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень на зазначеному напрямку протягом минулої доби", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження військових та техніки РФ. Також українські сили збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири БПЛА різних типів, повідомляють у генштабі. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження російських військових, озброєння і техніки, зенітно-ракетний комплекс та два склади пально-мастильних матеріалів, повідомили у генштабі ЗСУ.

Окрім того, як зафіксували у ГШ, російські сили збільшують кількість ліжко-місць у шпиталях на тимчасово захопленій території Луганської області. Зокрема, у населеному пункті Троїцьке кількість ліжко-місць військового госпіталя була збільшена удвічі - з 200 до 400. Водночас, всі поранені офіцери були евакуйовані на територію Російської Федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня.

"Відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників в період з 17 по 21 березня у зв’язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал", - зазначають у генштабі ЗСУ.

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