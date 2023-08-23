Третій саміт Кримської платформи стартував у Києві

Міжнародний саміт Кримської платформи проходить 23 серпня в Києві. До України для участі в ньому прибули високопосадовці кількох держав. Відкриваючи захід, президент Зеленський пообіцяв деокупацію півострова.

У Києві в середу, 23 серпня, проходить третій міжнародний саміт Кримської платформи.

Захід відбувається у змішаному форматі: частина гостей присутні особисто, інші приєднуються онлайн. Для участі в ньому до Києва прибули прем'єр-міністри Фінляндії Петтері Орпо, Молдови Дорін Речан, президенти Литви Гітанас Науседа, Португалії Марселу Ребелу де Соуза, Угорщини Каталін Новак, голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич.

Саміт відкрив президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що цього року на ньому представлені 63 держави та міжнародні організації: з Європи, Азії, Північної та Південної Америк, Африки.

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Зеленський: Крим буде деокупований

Зеленський наголосив, що основне завдання Кримської платформи - готувати деокупацію півострова.

"За рік, що минув після попередньої зустрічі на Кримській платформі, наші воїни зробили надзвичайні речі. Україна показала, що звільнення нашої землі в ході бойових операцій не є випадковістю, це заслужено, це героїзм наших людей і оборонна підтримка від наших партнерів. Українські сили рухаються вперед попри все, щоб там хто не казав. Уперед, і це найголовніше", - сказав він.

Президент України пообіцяв, що "Крим буде деокупований, як і всі інші території України, які сьогодні, на жаль, знаходяться під окупантами". "Ми розуміємо, як повернемось у Крим. Ми розуміємо, скільки кроків треба нам усім зробити. Ми розуміємо, наскільки це непросте і важливе завдання, але ми бачимо цей шлях", - сказав він.

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