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Третя штурмова провела контратаку на Харківщині - заява

Степан Смишляєв
22 серпня 2024 р.

Українські військові просунулись на 2 кв. км углиб фронту в Харківській області, заявили в Третій штурмовій бригаді ЗСУ. Де саме це відбулося, там не уточнили, але кажуть, що "відвели удар ворога з напрямку Макіївки".

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Артилерія Третьої штурмової бригади ЗСУ на Донеччині навесні 2023 року
Артилерія 3-ї ОШБр (символічне архівне фото)Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

3-тя окрема штурмова бригада (ОШБр) Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) заявила в четвер, 22 серпня, що провела успішні контратакувальні дії в Харківській області.

"Бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два квадратні кілометри", - йдеться у дописі бригади в Telegram.

3-я ОШБр: Відвели удар РФ з напрямку Макіївки

Військові не конкретизують напрям своїх дій, але зазначають, що вони "відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад".

"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20-ої армії РФ. На дану хвилину цю задачу виконано", - зазначив командир бригади Андрій Білецький.

У Третій штурмовій стверджують, що війська РФ втратили 300 бійців, "значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено". "Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли", - додав Білецький.

У бригаді зазначають, що війська РФ активізували використання авіації, реактивних систем залпового вогню і далекобійної артилерії, щоб повернути втрачені позиції, але українські військові тримають рубежі. 

В останніх зведеннях генерального штабу ЗСУ про контратаки на Харківщині не повідомляється. Згодом 3-тя ОШБр оновила свій допис, уточнивши, що йдеться про 15 серпня, операція тривала кілька днів.

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