Третя країна призупиняє імпорт агропродукції з України
Ольга Журавльова
2 год. тому
Словаччина слідом за Польщею та Угорщиною тимчасово припинить закупівлю зернових з України.
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Братислава тимчасово припинить імпорт зернових та інших окремих видів продукції з України, заявив у понеділок, 17 квітня, представник словацького уряду, передає Reuters.
Це рішення, що обговорюватиметься на зустрічі експертів пізніше в понеділок, слідує за аналогічними нещодавніми кроками Польщі та Угорщини.
Наприкінці березня прем'єр-міністри Словаччини, Польщі, Угорщини, а також Румунії та Болгарії звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС. У цих країнах заявили, що масштаби збільшення продовольства з України, включаючи збіжжя, олійні культури, яйця, птицю та цукор, зросли до "безпрецедентного рівня" і викликають дестабілізацію їхніх національних ринків.
Угорщина погрожує продовжити заборону на імпорт зернових
Заборона Польщі та Угорщини діятиме до кінця червня 2023 року. До цього часу у ЄС мають переглянути свої правила щодо послаблення мит для українських товарів. Тим часом Будапешт заявив, що може продовжити заборону на імпорт українських зернових і після 30 червня, якщо ЄС не зробить достатньо для захисту угорських фермерів, заявив 17 квітня державний секретар міністерства сільського господарства Угорщини Шандор Фаркаш.
Київ натомість заявляє, що вестиме переговори з Угорщиною й іншими країнами, щоб попри заборону імпорту зберігався транзит зернових продуктів, повідомив у понеділок міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський.
За даними агенції Reuters, посли країн-членів Європейського Союзу на цьому тижні планують обговорити кроки Варшави і Будапешта щодо імпорту української продукції, повідомило Reuters.