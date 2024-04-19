Трамп: Виживання України важливе і для Європи, і для США

Напередодні голосування в Палаті представників по резолюції про військову допомогу Україні колишній президент США заявив, що Європа має підтримувати Київ більшою мірою, ніж його країна.

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що "виживання та сила України" важливі і для американців, однак Європа повинна надавати більш рішучу підтримку Києву, ніж Сполучені Штати. Це випливає з посту Трампа в соцмережі Truth Social, опублікований у четвер, 18 квітня.

"Ми всі згодні, що виживання і сила України мали б бути для Європи важливішими, ніж для нас (США. - Ред.), але це важливо і для нас теж, - написав Трамп. - Як так вийшло, що Сполучені Штати витрачають на війну в Україні на 100 млрд доларів більше, ніж Європа, при тому, що нас поділяє океан?". Також за переконанням Трампа, якби він був президентом, то "ця війна ніколи б не почалася".

Як повідомляє Reuters, "деякі праві республіканці сприйняли цей пост як сигнал", що Трамп виступає проти поточного пакету допомоги Україні, хоча він і "не сказав цього прямо".

Голосування за пакет допомоги в Палаті представників

За останні тижні спостерігачі неодноразово звертали увагу на складну ситуацію, в якій опинилася українська армія через брак боєприпасів та військову допомогу з боку Вашингтона. 17 квітня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запропонував окремі законопроєкти щодо нової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Очікується, що голосування щодо них відбудеться 20 квітня.

Новий пакет допомоги передбачає виділення Києву близько 60,8 мільярда доларів, передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, а також перехід на систему позик при наданні цієї допомоги.

З вищеназваної суми 13,8 мільярда доларів планують направити на закупівлю озброєнь та обладнання, ще 13,4 мільярда мають бути призначені для заміни та ремонту вже переданої Україні зброї, а також для навчання українських військових. Ще 23,2 мільярда доларів із цієї суми заплановані на поповнення американських збройових запасів.

Більшість місць у Палаті представників займають однопартійці Трампа - республіканці. Багато хто з них виступає проти подальшої американської допомоги Україні. Президент США демократ Джо Байден пообіцяв негайно підписати відповідні законопроєкти, якщо їх схвалять у Конгресі.

