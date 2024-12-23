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ПолітикаСполучені Штати Америки

Трамп висунув мільярдера на топпосаду в Пентагоні

Анастасія Шепелева
23 грудня 2024 р.

Стівен Файнберг - один із засновників і керівників приватної інвестиційної компанії Cerberus Capital Management LP - кандидат Дональда Трампа на посаду заступника міністра оборони США.

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Стівен Файнберг номінований Дональдом Трампом на посаду заступника міністра оборони США
Стівен ФайнбергФото: Haraz N. Ghanbari/AP Photo/picture alliance

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив  кандидатом на посаду заступника міністра оборони мільярдера-інвестора Стівена Файнберга. Про це він повідомив 22 грудня у своїй соціальній мережі Truth Social.

Хто такий Стівен Файнберг

Файнберг є співголовою та виконавчим директором Cerberus Capital Management LP - приватної інвестиційної компанії, яка інвестує в компанії-підрядники в сфері оборони.

Під час першої каденції Трампа він обіймав посаду члена консультативної ради з питань розвідки. 

Потенційно очолити Пентагон може ветеран бойових дій і ведучий телеканалу Fox News Піт Гегсет. Його призначення, однак, залишається під питанням через висунуті проти нього звинувачення у зґвалтуванні. Гегсет свою провину заперечує.

На посаду заступника міністра оборони з питань політики, що є третьою в Пентагоні, Трамп раніше номінував Елбріджа Колбі, відомого як "китайський яструб". Він був високопоставленим чиновником Пентагону під час першого терміну Трампа.

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