Трамп висунув мільярдера на топпосаду в Пентагоні

Трамп висунув мільярдера на топпосаду в Пентагоні23 грудня 2024 р.
Обраний президент США Дональд Трамп оголосив кандидатом на посаду заступника міністра оборони мільярдера-інвестора Стівена Файнберга. Про це він повідомив 22 грудня у своїй соціальній мережі Truth Social.
Хто такий Стівен Файнберг
Файнберг є співголовою та виконавчим директором Cerberus Capital Management LP - приватної інвестиційної компанії, яка інвестує в компанії-підрядники в сфері оборони.
Під час першої каденції Трампа він обіймав посаду члена консультативної ради з питань розвідки.
Потенційно очолити Пентагон може ветеран бойових дій і ведучий телеканалу Fox News Піт Гегсет. Його призначення, однак, залишається під питанням через висунуті проти нього звинувачення у зґвалтуванні. Гегсет свою провину заперечує.
На посаду заступника міністра оборони з питань політики, що є третьою в Пентагоні, Трамп раніше номінував Елбріджа Колбі, відомого як "китайський яструб". Він був високопоставленим чиновником Пентагону під час першого терміну Трампа.
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