Трамп симпатизує ідеї неприйняття України до НАТО

Обраний президент США Дональд Трамп симпатизує позиції Росії, що Україна не повинна бути частиною НАТО, і висловив жаль, що не зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним до своєї інавгурації.

"Велика частина проблеми полягає в тому, що Росія - протягом багатьох, багатьох років, задовго до Путіна - говорила: "Ви ніколи не зможете залучити НАТО до України". Вони говорили про це, ніби це була свого роду усталена домовленість. І десь посеред шляху Байден сказав: "Ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО". А отже у Росії опиниться хтось прямо на порозі, і я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього", - сказав Трамп під час виступу у своїй резиденції у Флориді Мар-а-Ларго.

Він вчергове розкритикував президента США Джо Байдена, який залишає посаду 20 січня, за його політику щодо війни Росії проти України. За словами Трампа, війна "значно складніша" тепер, ніж раніше, та "може ескалювати значно гірше, ніж це є зараз".

Трампу шкода, що не зустрінеться з Путіним до інавгурації

Говорячи про катастрофічні втрати, Трамп назвав ситуацію "фіаско Байдена" та вказав на те, що "Росія втрачає багато молодих людей, так само як і Україна". Трамп висловив жаль, що не зможе зустрітися з Путіним, поки не вступить на посаду 20 січня. "Я знаю, що Путін хотів би зустрітися, - сказав Трамп. - Я не думаю, що це доречно, щоб я зустрівся до 20-го числа, яке я ненавиджу, тому що, ви знаєте, кожен день вбивають людей - багато, багато молодих людей вбивають".

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