Трамп програв апеляцію у справі про домагання та наклеп

Апеляційний суд підтримав вердикт присяжних, який зобов'язав Дональда Трампа виплатити п'ять мільйонів доларів за сексуальне насильство та наклеп на колишню колумністку журналу Elle Елізабет Джин Керолл.

Апеляційний суд у понеділок, 30 грудня, підтримав вердикт присяжних, який зобов'язав обраного президента Дональда Трампа виплатити п'ять мільйонів доларів за сексуальне насильство та наклеп щодо колишньої колумністки журналу Elle Елізабет Джин Керолл.

Як передає агенція AFP, Трампа зобов'язали виплатити два мільйони доларів за сексуальне насильство і ще три мільйони доларів за наклеп на Керролл.

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Нагадаємо, у травні 2023 року суд у Нью-Йорку визнав винним Трампа у сексуальному домаганні та наклепі в рамках цивільного позову, поданого Джин Керолл.

Керолл стверджувала, що у 1996 році Трамп домагався її у відділі спідньої білизни одного з торгових центрів класу "люкс" на Мангеттені. За її словами, Трамп спершу просив її допомогти вибрати подарунок для іншої жінки, а після того, як вона відмовилася приміряти комплект білизни, повів її в примірювальну кабіну та зґвалтував її. Експрезидент США відкинув усі звинувачення, назвавши жінку брехункою.

Журі присяжних не встановило, що Трамп зґвалтував Керолл, але підтвердило вчинення ним сексуального насильства. Це дозволило письменниці отримати два мільйони доларів компенсації за позовом щодо побиття та майже три мільйони доларів за наклеп.

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Трамп заперечував звинувачення і оскаржив вирок на тій підставі, що двом іншим жінкам, які заявили, що Трамп також піддав їх сексуальному насильству, не слід було дозволяти давати свідчення.

Колегія з трьох суддів Другого окружного апеляційного суду США з цим не погодилася. "Ми дійшли висновку, що пан Трамп не довів, що окружний суд помилився в оскаржуваних рішеннях. Крім того, він не взяв на себе тягар довести, що будь-яка заявлена помилка або комбінація заявлених помилок вплинула на його суттєві права, як того вимагає новий судовий розгляд", - заявили вони.