Трамп призначить речницею Білого дому Керолайн Лівітт

27-річна Лівітт стане наймолодшою очільницею пресслужби Білого дому в історії США. Вона представляла Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії.

Обраний президент США Дональд Трамп, який формує свою адміністрацію, оголосив про намір призначити на посаду прессекретарки Білого дому 27-річну Керолайн Лівітт. Про це йдеться в заяві його команди, поширеній увечері в п'ятницю, 15 листопада.

Раніше Лівітт, уродженка штату Нью-Гемпшир, обіймала посаду речниці передвиборчої кампанії Трампа, а також працювала помічницею прессекретаря Білого дому в його попередній адміністрації.

За словами Трампа, Лівітт виконала "феноменальну роботу" в його кампанії. "Керолайн розумна, жорстка і зарекомендувала себе як високоефективна комунікаторка. Я абсолютно переконаний, що вона чудово проявить себе на трибуні і допоможе донести до американського народу наше послання", - цитує заяву агентство AP.

27-річна Лівітт стане наймолодшою речницею Білого дому в історії США. Вона поб'є рекорд Рона Зіглера, який обійняв цю посаду у віці 29 років за президента Річарда Ніксона.

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Коли Дональд Трамп офіційно стане президентом США

За попередніми даними, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переміг на виборах 5 листопада, набравши 312 голосів вибірників, а кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс здобула 226 голосів вибірників. Однак процедура обрання 47-го президента США на цьому ще не завершена.

Колегія виборників штатів збереться 17 грудня, щоб офіційно обрати кандидата від Республіканської партії новим главою держави. Результати цього голосування будуть затверджені Конгресом США 6 січня 2025 року, а 20 січня Дональд Трамп вступить на посаду.

Доти на посту президента США залишатиметься представник Демократичної партії Джо Байден.

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