Трамп пообіцяв й надалі підтримувати Україну - FT

Дональд Трамп планує після вступу на посаду президента США продовжувати допомагати Україні, повідомило в п'ятницю, 20 грудня, газета Financial Times (FT) з посиланням на команду республіканця.

Водночас Трамп, за словами джерел видання, має намір вимагати від членів НАТО збільшити витрати на оборону до п'яти відсотків ВВП на рік. Як розповіли журналістам співрозмовники, знайомі з перебігом переговорів, найближчі помічники обраного президента США із зовнішньої політики під час консультацій у поточному місяці повідомили високопоставленим європейським чиновникам про його позицію.

Наразі лише 23 з 32 членів НАТО витрачають на військові потреби щонайменше два відсотки свого ВВП на рік, що є цільовим показником НАТО, затвердженим на саміті НАТО в Уельсі у 2014 році. Збільшення цих витрат до п'яти відсотків означало б більш ніж їхнє подвоєння, зазначає FT. Один із європейських чиновників, знайомих із планами Трампа, у розмові з виданням зазначив, що йдеться радше про "три або більше відсотки" ВВП. Він уточнив, що США збираються обговорити цю тему на саміті Північноатлантичного альянсу в Гаазі в червні 2025 року.

За даними Білого дому, у 2024 році витрати США на оборону становитимуть близько 3,1 відсотка ВВП. У 2020 році, який був останнім роком першого президентського терміну Трампа, оборонні витрати США досягли 3,4 відсотка, нагадує FT.

Політика ЄС у сфері безпеки за Трампа

Представники ключових країн-членів НАТО - Німеччини, Франції, Великобританії, Італії та Польщі - а також генсек Альянсу Марк Рютте 18 грудня провели в Брюсселі зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Важливою темою обговорень при цьому були контури європейської політики безпеки після повернення в Білий дім Дональда Трампа.

Зі свого боку канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) 19 грудня зателефонував Трампу. Після цієї розмови глава німецького уряду повідомив журналістам, що він "цілком упевнений, що США і Європа і далі надаватимуть допомогу Україні".

Зі свого боку Володимир Зеленський під час пресконференції після засідання Європейської ради в Брюсселі наголосив на важливості спільних безпекових гарантій для Києва від США та Європейського Союзу. "Європейських гарантій буде недостатньо Україні. Це не можна обговорювати тільки з європейськими лідерами, тому що для нас справжні гарантії в будь-якому разі - сьогоднішні чи майбутні - це НАТО, і НАТО базується на рішенні і США, і європейських лідерів", - зазначив він.