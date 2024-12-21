  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ПолітикаСполучені Штати Америки

Трамп пообіцяв й надалі підтримувати Україну - FT

Олександра Іванова | Максим Сидоржевський
21 грудня 2024 р.

Команда обраного президента США Дональда Трампа повідомила європейським чиновникам його плани, пише FT. Так, Трамп має намір продовжувати підтримувати Україну і домагатиметься збільшення витрат країн НАТО на оборону.

https://p.dw.com/p/4oSTx
Дональд Трамп і Володимир Зеленський
Дональд Трамп (праворуч) і Володимир Зеленський у Нью-Йорку, 27 вересня 2024 рокуФото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Дональд Трамп планує після вступу на посаду президента США продовжувати допомагати Україні, повідомило в п'ятницю, 20 грудня, газета Financial Times (FT) з посиланням на команду республіканця.

Водночас Трамп, за словами джерел видання, має намір вимагати від членів НАТО збільшити витрати на оборону до п'яти відсотків ВВП на рік. Як розповіли журналістам співрозмовники, знайомі з перебігом переговорів, найближчі помічники обраного президента США із зовнішньої політики під час консультацій у поточному місяці повідомили високопоставленим європейським чиновникам про його позицію.

Наразі лише 23 з 32 членів НАТО витрачають на військові потреби щонайменше два відсотки свого ВВП на рік, що є цільовим показником НАТО, затвердженим на саміті НАТО в Уельсі у 2014 році. Збільшення цих витрат до п'яти відсотків означало б більш ніж їхнє подвоєння, зазначає FT. Один із європейських чиновників, знайомих із планами Трампа, у розмові з виданням зазначив, що йдеться радше про "три або більше відсотки" ВВП. Він уточнив, що США збираються обговорити цю тему на саміті Північноатлантичного альянсу в Гаазі в червні 2025 року.

За даними Білого дому, у 2024 році витрати США на оборону становитимуть близько 3,1 відсотка ВВП. У 2020 році, який був останнім роком першого президентського терміну Трампа, оборонні витрати США досягли 3,4 відсотка, нагадує FT.

Політика ЄС у сфері безпеки за Трампа

Представники ключових країн-членів НАТО - Німеччини, Франції, Великобританії, Італії та Польщі - а також генсек Альянсу Марк Рютте 18 грудня провели в Брюсселі зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Важливою темою обговорень при цьому були контури європейської політики безпеки після повернення в Білий дім Дональда Трампа.

Зі свого боку канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) 19 грудня зателефонував Трампу. Після цієї розмови глава німецького уряду повідомив журналістам, що він "цілком упевнений, що США і Європа і далі надаватимуть допомогу Україні".

Зі свого боку Володимир Зеленський під час пресконференції після засідання Європейської ради в Брюсселі наголосив на важливості спільних безпекових гарантій для Києва від США та Європейського Союзу. "Європейських гарантій буде недостатньо Україні. Це не можна обговорювати тільки з європейськими лідерами, тому що для нас справжні гарантії в будь-якому разі - сьогоднішні чи майбутні - це НАТО, і НАТО базується на рішенні і США, і європейських лідерів", - зазначив він.

Гойсґен в інтерв’ю DW

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Німецький танк Leopard 2 A4

Німеччина перевиконає норму НАТО за витратами на оборону

Німеччина перевиконає норму НАТО за витратами на оборону

Цьогоріч Німеччина асигнує на оборонні потреби 90,6 млрд євро - 2,12 відсотка ВВП. Загалом двохвідсоткову норму НАТО виконають 23 із 32 країн Альянсу.
Політика18 червня 2024 р.
Німецькі танки Leopard 2 на заводі концерну Rheinmetall

Витрати на оборону б'ють рекорд. Причина - війна в Україні

Витрати на оборону б'ють рекорд. Причина - війна в Україні

Країни НАТО в Європі змушені піднімати податки, позичати і скорочувати держсектор, щоб збільшити військові витрати. У сумі вони хочуть витратити на оборону 2024 року рекордні 380 мільярдів доларів.
Економіка31 травня 2024 р.
Військовослужбовець ЗСУ

Україна на 8 місці за військовими витратами в світі - SIPRI

Україна на 8 місці за військовими витратами в світі - SIPRI

Оборонні видатки України зросли в 2023 році до майже 65 мільярдів доларів, що становить 59 відсотків від витрат Росії на воєнні цілі, йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.
Конфлікти22 квітня 2024 р.
Більше публікацій