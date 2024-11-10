Трамп переміг і в останньому "хиткому" штаті - Аризоні

Дональд Трамп досяг успіху в останньому з семи "хитких" штатів - Аризоні. Раніше він уже здобув перемогу над Камалою Гарріс у Пенсильванії, Мічигані, Вісконсині, Північній Кароліні, Джорджії та Неваді.

Через чотири дні після завершення президентських виборів у США перемогу республіканця Дональда Трампа підтверджено і в Аризоні. Він випередив свою суперницю з Демократичної партії Камалу Гарріс і в результаті заручився підтримкою ще 11 членів колегії виборців у цьому штаті, повідомили американські ЗМІ ввечері суботи, 9 листопада.

Таким чином, Трамп домігся успіху в останньому з семи так званих "хитких" штатів, які вважаються вирішальними для перемоги на президентських виборах у США. Раніше він уже здобув перемогу в Пенсильванії, Мічигані, Вісконсині, Північній Кароліні, Джорджії та Неваді. На попередніх виборах чотири роки тому тодішній кандидат від Демократичної партії Джо Байден переміг у всіх цих штатах, крім Північної Кароліни.

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З перемогою в Аризоні Дональд Трамп заручився підтримкою вже 312 членів колегії виборців, тоді як Гарріс - 226. Для обрання президентом необхідно зібрати щонайменше 270 голосів. На додаток до підтримки більшості виборців, Трамп отримав і більшість голосів простих виборців, чого республіканському кандидату не вдавалося досягти з 2004 року.

Впевнена перемога Дональда Трампа

На нинішніх виборах 78-річний Дональд Трамп отримав кращі результати, ніж на виборах 2016 року, коли він виборював обрання на президентську посаду з демократкою Хілларі Клінтон. Тоді Трамп зібрав більше голосів колегії виборців, але більшість голосів американців отримала Клінтон.

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У результаті виборів, що відбулися 5 листопада 2024 року, Республіканська партія Трампа здобула також більшість в Сенаті і має високі шанси зберегти більшість в Палаті представників Конгресу США. Маючи підтримку з боку обох палат Конгресу та з боку консервативно налаштованого Верховного суду, Трамп отримає владу, якою досі могли похвалитися лише деякі американські президенти, зазначає агентство AFP.