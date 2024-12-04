Трамп може замінити кандидатуру на посаду глави Пентагону

Не виключено, що Дональд Трамп відмовиться від ідеї призначити Піта Хегсета міністром оборони через обвинувачення на його адресу в сексуальному насильстві. Його може замінити губернатор Флориди Рон ДеСантіс.

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість заміни кандидата на посаду міністра оборони у його майбутній адміністрації.

Як пише в середу, 4 грудня, американське видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на власні джерела, замість ведучого телеканалу Fox News Піта Хегсета, про висунення якого на цю посаду Трамп заявив невдовзі після перемоги на виборах, новим кандидатом може стати чинний губернатор Флориди Рон ДеСантіс.

Кандидатура Хегсета викликає занепокоєння у республіканців

Таку ротацію, за даними WSJ, Трамп розглядає на тлі занепокоєння сенаторів-республіканців у зв'язку з дедалі гучнішими закидами на адресу Хегсета щодо його особистого життя.

ДеСантіс, який служив юристом Військово-морських сил США в Іраку та в'язниці Гуантанамо, був у попередньому списку потенційних кандидатів на посаду міністра оборони США, представленому майбутньому президенту командою, яка опікується переходом влади від чинного президента Джо Байдена до Трампа. Зрештою, Трамп обрав Хегсета. Але після того, як виникли сумніви щодо призначення Хегсета, цей список, у якому пропонується призначити на посаду ДеСантіса, знову набув актуальності, пише WSJ.

За словами одного з джерел видання, це обговорення перебуває наразі на початковій стадії й Трамп нібито згадував ім'я ДеСантіса у розмовах з гостями свого маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді. Трамп зрештою може вирішити не зупиняти свій вибір на ДеСантісі та обрати когось іншого, кажуть співрозмовники WSJ.

Ще одним потенційним кандидатом називають Елбріджа Колбі - колишнього чиновника Пентагону і соратника обраного віцепрезидента Джей-Ді Венса. Крім того, за даними джерел, Трамп також розглядає кандидатуру сенаторки від штату Айова Джоні Ернст.

Наразі жоден сенатор-республіканець публічно не заявив, що виступатиме проти висунення Хегсета, а Трамп досі публічно підтримує його.

Два тижні тому набула розголосу інформація про обвинувачення на адресу Хегсета у сексуальному насильстві щодо жінки, яке нібито мало місце у 2017 році. Жінка, ім'я якої не розголошується, повідомила поліції, що Хегсет забрав у неї телефон, заблокував двері в готельному номері в Каліфорнії та відмовився випускати її звідти. Хегсет заявив поліції, що зустріч була за згодою, і заперечив будь-які протиправні дії.