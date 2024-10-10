Трамп і Путін: ще тісніші звязки, ніж вважалося раніше?

Дональд Трамп часто вихвалявся своїми добрими стосунками з російським президентом. Тепер розслідувач Боб Вудворд стверджує, що Трамп у часи свого президентства навіть робив Путіну особисті послуги.

За даними розслідування відомого американського журналіста-розслідувача Боба Вудворда,колишній президент США Дональд Трамп розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним до семи разів відколи залишив Білий дім на початку 2021 року. Крім того, стверджується, що ще під час перебування на президентській посаді він особисто відправив Путіну тести на COVID-19, а тоді пандемія коронавірусу лише починался і тестів у США було обмаль. Як повідомляється, Путін порадив Трампу тримати це в таємниці, оскільки інформація про такий вчинок могла політично зашкодити американському президенту.

Журналіст Вотергейтського скандалу з книгою про війну в Україні та на Близькому Сході

Боб Вудворд став знаменитим на початку 1970-х років, коли він, тоді ще репортер газети "Washington Post", став викривачем Вотергейтського скандалу, що призвів до відставки тодішнього президента Річарда Ніксона. Відтоді Вудворд вважається одним з найавторитетніших журналістів-розслідувачів у США. Висновки його нового розслідування також були опубліковані в "Washington Post" цього вівторка. Це уривки з його нової книги "Війна", яка має вийти друком наступного тижня.

У ній ідеться не лише про відносини Трампа з Росією. Йдеться також про вплив президентів США на геополітику, особливо на війну в Україні та на Близькому Сході. Як зазначається в публікації в "Washington Post", Вудворд наводить багато внутрішньої інформації, зокрема, також і про Джо Байдена. Так, приміром, американська телекомпанія CNN повідомляє, що, за словами Вудворта, чинний президент США нібито називав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "сучим сином".

Трамп усе заперечує, Кремль лише частково

Але жодне з цих повідомлень не генерує нині стільки кліків в інтернеті, як ймовірне викриття про Дональда Трампа. Можливо, ще й тому, що воно дало заголовок для рецензії на книгу в газеті Washington Post. Речник виборчої кампанії Трампа Стівен Ченг відкинув ці звинувачення як "вигадані". За його словами, книга належить до розділу художньої літератури.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також заперечив різним ЗМІ інформацію про телефонні розмови між Путіним і Трампом. Однак він підтвердив "Washington Post" факт постачання необхідного устаткування для проведення тестів на коронавірус, але нагадав, що Росія також постачала США медичні засоби та захисний одяг у 2020 році.

Володимирові Путіну приписують панічний страх інфікування. Під час пандемії коронавірусної хвороби він вів переговори з високими гостями, як-от з Еммануелем Макроном, за дуже-дуже довгим столом Фото: Sputnik Kremlin/AP/picture alliance

Камала Гарріс використовує це у виборчій кампанії

Демократична партія швидко вхопилася за шанс використати викриття у своїй передвиборчій кампанії проти Трампа, який бореться за крісло в Білому домі як кандидат від республіканців. За кілька годин після появи статті в "Washington Post" Гарріс розмістила в соцмережі Х відео з добіркою відеороликів, в яких Дональд Трамп вихваляється своїми стосунками з Путіним.

Кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс також залишила під відео коментар: "Поки американці хворіли і не мали доступу до життєво необхідних тестів на COVID, що робив Дональд Трамп? Він таємно відправив тести на COVID Володимиру Путіну".

Поки що не дуже зрозуміло, як у підсумку може вплинути на виборчу кампанію поширена розслідувачем інформація, прокоментував в ефірі телеканалу MSNBC коментатор Лоуренс О'Доннелл: "Такий звіт поклав би край будь-якій президентській кандидатурі до епохи Трампа (...) і навіть сьогодні знищив би кандидата від демократів". Але 47 відсотків голосів у Трампа, очевидно, не відняти, і через особливості американської виборчої системи вони ще за певного розподілу можуть допомогти йому виграти вибори".

Сумнівна близькість Трампа до Путіна

Експрезидент США Дональд Трамп сам раніше неодноразово заявляв, що має особливо добрі стосунки з Путіним. Зовсім нещодавно, наприкінці вересня, він наголосив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Нью-Йорку, що це могло би допомогти швидко завершити війну в Україні, якщо його в листопаді знову оберуть президентом.

Опоненти Трампа, однак, закидають йому, що він занадто наближений до лідера Кремля, і навіть що він подекуди діє в інтересах Москви. Одне з побоювань полягає в тому, що договір щодо завершення війни в Україні може за Трампа означати великі поступки Москві.

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку, вересень 2024 Фото: Alex Kent/Getty Images

Також багатьох непокоїть і ставлення Трампа до НАТО. Трамп назвав Північноатлантичний військовий альянс, до якого крім США та Канади входять три десятки європейських країн, - "застарілим". У лютому він навіть заявив, що заохочував би Путіна нападати на країни НАТО, якщо вони витрачають на свою оборону менше, ніж повинні це робити як члени Альянсу.

Чи потрапив Трамп у пастку Путіна?

Деякі аналітики також ламають голову над ставленням Трампа до Росії ще й тому, що російська дезінформація під час виборчої кампанії 2016 року в США могла зробити значний внесок у перемогу Трампа на виборах. Принаймні, такого висновку дійшов спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідував можливе втручання Росії у вибори у США. У своїй знаменитій "Доповіді Мюллера" він не зміг надати жодних доказів злочинної змови. Однак він встановив, що передвиборна кампанія Трампа намагалася приховати свої контакти з російськими агентами і що Трамп особисто намагався перешкоджати розслідуванню.

Колишній радник Трампа з національної безпеки Герберт Макмастер, описуючи час своєї роботи у Білому домі, зазначає, що тоді майже неможливо було критично вказувати Трампу на його політику щодо Росії. За його словами, Путін вміло маніпулював Трампом: "Путін, безпринципний колишній співробітник КДБ, вдавався до лестощів, тішачи его Трампа і використовуючи його невпевненість".

Однак Макмастер також пише, що Трамп був не першим президентом США, який недооцінив Володимира Путіна. Мовляв, Джордж Буш-молодший і Барак Обама також завжди відкидали більш жорстку позицію щодо Кремля.