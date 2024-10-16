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ПолітикаСполучені Штати Америки

Трамп: Говорити з Путіним - розумно

Олена Перепадя
16 жовтня 2024 р.

Експрезидент США Дональд Трамп не підтвердив і не заперечив поширену інформацію про його спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним після січня 2021 року, але сказав, що це "було б розумно".

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Президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін у 2018 році
Дональд Трамп і Володимир ПутінФото: Leonhard Foeger/REUTERS

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився говорити про те, чи спілкувався він із президентом Росії Володимиром Путіним після січня 2021 року, однак заявив, що це було б "розумно".

"Я не коментую це. Однак я скажу вам, що якщо я це зробив, це було розумно. Якщо я дружній з людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано з точки зору країни", - цитує слова Трампа на сесії запитань і відповідей у Чиказькому економічному клубі 15 жовтня агентство Associated Press.

Журналіст Вудворд: Трамп таємно підтримував зв'язок із Путіним

Нагадаємо, у книзі "Війна" журналіст Боб Вудворд повідомив, що Трамп мав сім приватних телефонних розмов з Путіним після того, як залишив Білий дім у січні 2021 року. Крім того, Трамп нібито таємно надіслав Путіну тестери на COVID-19 у розпал пандемії. 

Після виходу книги Кремль заперечив інформацію про сім телефонних розмов, але підтвердив, що на початку пандемії коронавірусу Трамп направляв до Москви апаратуру для тестування. У Кремлі також запевнили, що РФ теж надсилала відповідне обладнання до США на початку пандемії.

Трамп був президентом США з 2017 до 2021 року. Нині він є кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах, що відбудуться 5 листопада. У разі обрання президентом він обіцяє швидко завершити війну Росії проти України.

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