 Toyota і Honda відкликають шість мільйонів авто через подушки безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Toyota і Honda відкликають шість мільйонів авто через подушки безпеки

Через проблеми з подушками безпеки японські концерни Toyota та Honda змушені відкликати близько шести мільйонів авто.

Дві різні проблеми із подушками безпеки у авто Toyota і Honda призвели до відкликання більше 6 мільйонів машин

Дві різні проблеми із подушками безпеки у авто Toyota і Honda призвели до відкликання більше 6 мільйонів машин

Японськи автовиробники Toyota і Honda змушені відкликати понад шість мільйонів автомобілів через різні проблеми з подушками безпеки, що є небезпечними для водіїв. Про це у вівторок, 21 січня, обидві компанії повідомили у відповідних заявах.

Зазначається, що рішення Toyota стосується близько 3,4 мільйона авто на різних ринках. Проблема, що спричинила відкликання машин, пов'язана із тим, що подушки безпеки можуть не спрацьовувати в момент аварії.

Йдеться про автомобілі, обладнані комп'ютерами компанії ZF-TRW, що мають контролювати роботу подушок безпеки. Ці електронні пристрої виявилися чутливими до електричних перешкод і можуть не передати сигнал про активацію подушок. Тому під час зіткнення вони можуть надутися не повністю чи зовсім не спрацювати, зазначається у повідомленні компанії Toyota.

DW.COM

У компанії додали, що проблеми можуть виникати й у механізмів, які контролюють паски безпеки під час зіткнення.

Також інформаційне агентство AP зазначає, що проблема може стосуватися загалом близько 12,3 мільйона авто у США виробництва різних компаній, а згаданий дефект вже спричинив загибель восьми осіб. Тепер цю проблему розслідує американська влада.

Також про відкликання 2,7 мільйона авто у США та Канаді повідомила компанія Honda. Втім цього разу йдеться про проблеми з механізмами, що надувають подушки безпеки компанії Takata. Повідомляється, що ці несправності можуть призводити до вибуху подушок із викидом металевих осколків.

У 2018 році Toyota вже була змушена відкликати близько 2,4 мільйона авто у всьому світі. Тоді у системі автомобілів Prius і Auris із гібридними двигунами  було виявлено дефекти, які можуть призвести до зупинення роботи двигуна під час руху, повідомили у японській корпорації.

Подушки безпеки також не вперше стають причиною відкликання автомобілів Honda. У 2015 році через них компанія бла змушена відкликати 4,5 мільйона авто.

Нагадаємо, що про відкликання понад пів мільйона автомобілів у липні минулого року повідомив автовиробник Volvo. У компанії повідомили, що у двигунах автівок низки моделей виявлені дефекти, які можуть призвести до перегріву і деформації деталей. В гіршому випадку могло відбутися займання двигуна.

20 січня цього року Toyota представила модель "міста майбутнього".

  • Літаючий автомобіль

    Toyota побудує місто майбутнього: яким воно буде?

    Як може виглядати місто майбутнього

    Літаючі автомобілі, на зразок того, що зображений на цій фотографії, для багатьох, як і раніше, є чимось фантастичним. Як і "місто майбутнього", у якому автомобілі їздитимуть без водіїв, роботи відповідатимуть за всю інфраструктуру, а для ведення домашнього господарства застосовуватиметься штучний інтелект. Але все це вже стає реальністю.

  • Акіо Тойода і Бьярке Інгельс

    Toyota побудує місто майбутнього: яким воно буде?

    Woven City - "жива лабораторія"

    Woven City - так називається "місто майбутнього", яке має намір побудувати компанія Toyota. У ньому житиме близько 2000 осіб - співробітники фірми і члени їхніх родин. Місто побудують на території старого заводу з виробництва автомобілів площею 70 гектарів, недалеко від гори Фудзіяма. У ньому тестуватимуть останні технічні новинки у режимі реального часу і проводитимуть наукові дослідження.

  • Акіо Тойода

    Toyota побудує місто майбутнього: яким воно буде?

    Мрія Акіо Тойоди

    Woven City - місце, де технологічні ноу-хау стануть частиною звичайного життя. Таку "живу лабораторію" мріє створити 63-річний глава найбільшої японської автомобільної корпорації Toyota Акіо Тойода. Свій план глава корпорації представив на міжнародній виставці Consumer Electronics Show 2020 (CES) в Лас-Вегасі.

  • Б'ярке Інгельс представляє безпілотний автомобіль

    Toyota побудує місто майбутнього: яким воно буде?

    Автомобілі без водіїв у "місті майбутнього"

    Важливу роль у "місті майбутнього" відіграватимуть автомобілі без водіїв, розробкою яких займається Toyota. Їх використовуватимуть і для перевезення людей, і як мобільні офіси, магазини і навіть готелі на колесах. Одне з таких авто (на фото) представляє архітектор міста майбутнього Б'ярке Інгельс.

  • e-pallete

    Toyota побудує місто майбутнього: яким воно буде?

    E-pallete: автобус, офіс, магазин

    E-pallete - електронний автомобіль, який може використовуватися для різних цілей. У ньому можна і перевозити пасажирів (така модель представлена на цьому фото), і використовувати як мобільний офіс, магазин або готель на колесах, обладнавши салон відповідним чином. Перші моделі концерн Toyota представив два роки тому на автосалоні в Лас-Вегасі.

  • Бьярке Інгельс

    Toyota побудує місто майбутнього: яким воно буде?

    Архітектор "міста майбутнього" - данець

    Проектуванням Woven City займається відомий данський архітектор Б'ярке Інгельс. Він став відомим після того, як створив проект штаб-квартири Google. Офіційне будівництво почнеться в 2021 році. Велика частина інфраструктури перебуватиме під землею. Будинки побудують з дерева, а на дахах встановлять сонячні батареї.

  • Макет Woven City

    Toyota побудує місто майбутнього: яким воно буде?

    Не перша спроба створити "розумне місто"

    Toyota - не перша компанія, яка намірилася побудувати "розумне місто". Зовсім нещодавно південнокорейський концерн Hyundai представив схожу концепцію smart city. Google в 2017 році заявив про реалізацію подібного проєкту в канадському Торонто на території площею в п'ять гектарів.

  • Японські літаючі авто

    Toyota побудує місто майбутнього: яким воно буде?

    Літаючі авто - вже реальність

    Літаючі автомобілі колись здавалися чимось неймовірним. Сьогодні розроблено вже кілька десятків проєктів літаючих автомобілів. Частина з них уже навіть проходить польові випробування. Одними з перших у світі, хто представив такі автомобілі, були японці. На цьому фото - літаючі автомобілі Cartivator, у розробці яких брала участь Toyota.

    Автор: Наталія Позднякова


DW.COM

Toyota побудує місто майбутнього: яким воно буде?

Японський автоконцерн Toyota представив свою модель "міста майбутнього". Хто в ньому житиме? І які ноу-хау будуть використані - в галереї DW. (20.01.2020)  

Також за темою

Japan Illustration flying car cartivator

Toyota побудує місто майбутнього: яким воно буде? 20.01.2020

Японський автоконцерн Toyota представив свою модель "міста майбутнього". Хто в ньому житиме? І які ноу-хау будуть використані - в галереї DW.

Türkei Kocaeli | Vorstellung erstes türkisches Auto

У Туреччині представили перший вітчизняний автомобіль 27.12.2019

Прототипи електрокарів TOGG представив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Мрія Туреччини стає реальністю, заявив він.

Marokko Autoindustrie - Renault-Nissan-Allianz - Neue Fusionsfabrik

Nissan скорочує тисячі робочих місць, Tesla зазнала багатомільйонних збитків 25.07.2019

Скорочення 12,5 тисячі робочих місць у автовиробника Nissan триватиме до 2022 року. А компанія Tesla Ілона Маска завершила квартал зі збитками.

Реклама

Докладно

Коронавірус у Китаї

Що відомо про новий коронавірус у Китаї

DW пропонує розглянути факти щодо нового захворювання.  

Потяг Укрзалізниці (DW/V.Prykhid)

Трудовий кодекс: обурені робітники і загроза страйку (відео)

Оновлення Трудового кодексу, ініційоване "Слугою народу", викликає спротив профспілок і працівників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  