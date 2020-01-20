Toyota і Honda відкликають шість мільйонів авто через подушки безпеки

Японськи автовиробники Toyota і Honda змушені відкликати понад шість мільйонів автомобілів через різні проблеми з подушками безпеки, що є небезпечними для водіїв. Про це у вівторок, 21 січня, обидві компанії повідомили у відповідних заявах.
Зазначається, що рішення Toyota стосується близько 3,4 мільйона авто на різних ринках. Проблема, що спричинила відкликання машин, пов'язана із тим, що подушки безпеки можуть не спрацьовувати в момент аварії.
Йдеться про автомобілі, обладнані комп'ютерами компанії ZF-TRW, що мають контролювати роботу подушок безпеки. Ці електронні пристрої виявилися чутливими до електричних перешкод і можуть не передати сигнал про активацію подушок. Тому під час зіткнення вони можуть надутися не повністю чи зовсім не спрацювати, зазначається у повідомленні компанії Toyota.
У компанії додали, що проблеми можуть виникати й у механізмів, які контролюють паски безпеки під час зіткнення.
Також інформаційне агентство AP зазначає, що проблема може стосуватися загалом близько 12,3 мільйона авто у США виробництва різних компаній, а згаданий дефект вже спричинив загибель восьми осіб. Тепер цю проблему розслідує американська влада.
Також про відкликання 2,7 мільйона авто у США та Канаді повідомила компанія Honda. Втім цього разу йдеться про проблеми з механізмами, що надувають подушки безпеки компанії Takata. Повідомляється, що ці несправності можуть призводити до вибуху подушок із викидом металевих осколків.
У 2018 році Toyota вже була змушена відкликати близько 2,4 мільйона авто у всьому світі. Тоді у системі автомобілів Prius і Auris із гібридними двигунами було виявлено дефекти, які можуть призвести до зупинення роботи двигуна під час руху, повідомили у японській корпорації.
Подушки безпеки також не вперше стають причиною відкликання автомобілів Honda. У 2015 році через них компанія бла змушена відкликати 4,5 мільйона авто.
Нагадаємо, що про відкликання понад пів мільйона автомобілів у липні минулого року повідомив автовиробник Volvo. У компанії повідомили, що у двигунах автівок низки моделей виявлені дефекти, які можуть призвести до перегріву і деформації деталей. В гіршому випадку могло відбутися займання двигуна.
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Автор: Наталія Позднякова