 Потужні торнадо у США забрали життя десятків осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2021

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Новини

Потужні торнадо у США забрали життя десятків осіб

Через торнадо, що обрушилися на штат Кентуккі та кілька інших штатів США, загинули щонайменше 50 людей. Кількість жертв лише в Кентуккі може сягнути ста осіб, повідомляє губернатор штату.

Зруйнований склад Амазону

Зруйнований торнадо склад Амазону у штаті Іллінойс

Щонайменше 50 людей загинули в американському штаті Кентуккі внаслідок потужних торнадо. Стихія обрушилася на декілька штатів на південному сході США ввечері п'ятниці, 10 грудня. Втім, кількість жертв може сягнути ста людей, повідомив губернатор штату Енді Бешер.

"Повідомлення дійсно жахливі - сказав Бешер. - Це була одна з найважчих ночей в історії Кентуккі, і деякі ділянки постраждали так, що важко передати словами".

Одні з найбільших руйнувань зафіксували в Мейфілді на заході Кентуккі. Близько 110 людей перебували на свічковій фабриці в цьому районі, коли торнадо зруйнував дах, розповів Бешер. За його словами, майже 56 тисяч жителів Кентуккі залишилися без світла. У штаті оголосили надзвичайний стан і залучили до подолання наслідків стихійного лиха Національну гвардію.

Руйнування торкнулися й інших штатів

Природні катаклізми також завдали школи в штатах Теннессі, Арканзас, Іллінойс та Міссурі. У Теннесі повідомляють про щонайменше трьох загиблих, в Арканзасі, де внаслідок торнадо практично зруйнував будинок для літних людей  - щонайменше про одного, пише Reuters.

У місті Едвардсвіл у штаті Іллінойс потужний торнадо частково зруйнував склад компанії Amazon. Під завалами там можуть перебувати від 50 до 100 людей. На місці події працюють рятувальники та медики.

Напередодні, 10 грудня, американські метеорологи попередили про можливість торнадо у низці округів у штатах Арканзас, Кентуккі та Іллінойс.

  • Рятувальна операція триває

    Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"

    Рятувальна операція триває

    На південному сході Чехії внаслідок руйнівного торнадо, що пронісся у четвер, 24 червня, загинули щонайменше кілька людей, сотні дістали травми. Вогнеборці та спеціальний рятувальний загін продовжують операцію у районі Годоніна біля чесько-словацького кордону у пошуках потенційних жертв або уцілілих.

  • Велетенський град

    Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"

    Велетенський град

    На відеозаписах, викладених в інтернеті, можна бачити зруйновані будинки і автомобілі, вирвані з корінням дерева і пожежі. У регіоні також був град, розміри градин можна було порівняти з тенісними м'ячами. Екстремальні погодні умови спричинили у Годоніні руйнування зоопарку та будинку для людей похилого віку. Його мешканців розселено у міських готелях.

  • Пошкоджена інфраструктура

    Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"

    Пошкоджена інфраструктура

    У багатьох районах Чехії виникли перебої з подачею електроенергії. Повалені дерева заблокували центральну автомагістраль, що зв'язує Прагу і столицю Словаччини Братиславу. Загалом без електроенергії залишились 78 тисяч домогосподарств.

  • Живе пекло

    Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"

    "Живе пекло"

    Про найбільші руйнування повідомляють з сільської місцевості. Заступник сільського голови Грушок повідомив, що торнадо "зрівняв із землею" половину населеного пункту, у сільській церкві знесло дзвіницю і дах. У місті Вальтіце постраждав бароковий палац, що входить до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. "Це - живе пекло", - підсумував губернатор області Ян Ґроліх. На фото - село Нова Весь.

  • Влада обіцяє допомогу

    Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"

    Влада обіцяє допомогу

    За оцінками, деякі будинки, постраждалі від торнадо, не підлягають ремонту та будуть знесені. Муніципальні служби наразі намагаються забезпечити постраждалих їжею та питною водою. Прем'єр Чехії Андрей Бабіш після участі в саміті ЄС був змушений залишитися в Брюсселі, оскільки посадка в Празі була занадто ризикованою. Президентка сусідньої Словаччини Зузана Чапутова висловила чехам співчуття.

    Автор: Дмитро Каневський, Марія Думанська


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