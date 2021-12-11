Потужні торнадо у США забрали життя десятків осіб

Щонайменше 50 людей загинули в американському штаті Кентуккі внаслідок потужних торнадо. Стихія обрушилася на декілька штатів на південному сході США ввечері п'ятниці, 10 грудня. Втім, кількість жертв може сягнути ста людей, повідомив губернатор штату Енді Бешер.

"Повідомлення дійсно жахливі - сказав Бешер. - Це була одна з найважчих ночей в історії Кентуккі, і деякі ділянки постраждали так, що важко передати словами".

Одні з найбільших руйнувань зафіксували в Мейфілді на заході Кентуккі. Близько 110 людей перебували на свічковій фабриці в цьому районі, коли торнадо зруйнував дах, розповів Бешер. За його словами, майже 56 тисяч жителів Кентуккі залишилися без світла. У штаті оголосили надзвичайний стан і залучили до подолання наслідків стихійного лиха Національну гвардію.

Руйнування торкнулися й інших штатів

Природні катаклізми також завдали школи в штатах Теннессі, Арканзас, Іллінойс та Міссурі. У Теннесі повідомляють про щонайменше трьох загиблих, в Арканзасі, де внаслідок торнадо практично зруйнував будинок для літних людей - щонайменше про одного, пише Reuters.

У місті Едвардсвіл у штаті Іллінойс потужний торнадо частково зруйнував склад компанії Amazon. Під завалами там можуть перебувати від 50 до 100 людей. На місці події працюють рятувальники та медики.

Напередодні, 10 грудня, американські метеорологи попередили про можливість торнадо у низці округів у штатах Арканзас, Кентуккі та Іллінойс.