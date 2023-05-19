Гайді Клум з донькою у спідньому: думки німців розділилися

Німецька топмодель Гайді Клум (Heidi Klum) та її 19-річна донька Лєні знялися в рекламі спідньої білизни. Рекламні борди встановили у багатьох пішохідних зонах німецьких міст. Під рекламною фотографією - послання бренду: "Від чуттєвого білого мережива з грайливими перлинними деталями до квіткової вишивки на ніжному бузковому тлі: Intimissimi - це бренд для всіх жінок, незалежно від віку, форми та стилю".

Однак ця рекламна кампанія сподобалася далеко не всім. І тему обговорюють як користувачі соціальних мереж, так і німецькі ЗМІ.

Хтось пише, що це маркетингова постановка, а досвідчена мама Клум грає з елементом провокації. Інші вважають, що це інсценування підліткової сексуальності, і у наш час її не можна не сприймати критично. А комусь це подобається, мовляв, нічого непристойного в цьому немає.

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Деякі журналісти навіть опитували перехожих. "Мене це зовсім не дратує. Я думаю, що вони дуже гарні", - кажуть одні. "Мене це дуже бентежить, я не стала б фотографувати свою дочку в напівоголеному вигляді, щоб заробити на цьому гроші", - зізнається інша жінка. Колумністка газети FAZ піддала жорсткій критиці Клум як матір і написала наступне: "Якщо ви не оберігаєте свою дитину від хтивих поглядів, а подаєте її майже в голому вигляді, ви робите себе сутенеркою".

Критика у соціальних мережах

Рекламна кампанія спричинила дискусії у соціальних мережах про те, чи можна дозволяти матері та дочці показуватися разом у напівоголеному вигляді? Сама Гайді Клум рекламувала цю кампанію у своєму аккаунті, але через деякий час відключила функцію для коментарів.

Дочка Лєні теж поділилася записом зйомок у своєму профілі. Понад 223 тисячі користувачів поставили під постом сердечка. Було й багато коментарів. І не завжди схвальні, ось як цей: "Дивно бачити маму та доньку у спідньому. Я маю на увазі, скільки дочок готові позувати у такому вигляді зі своїми мамами?" Інший користувач прокоментував: "Навіщо мамі позувати назагал зі своєю дочкою в ліфчику та трусах?" Одна з підписниць зазначила: "Я не пишалася б тим, що показала свою дочку таким чином. Мені було б соромно і сумно".

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Однак були й користувачі, які кинулися на захист доньки Лєні та матері Гайді: "Які деякі тут манірні. Жінки повинні підтримувати одна одну і бути більш впевненими в собі, а не психувати і нервувати, побачивши двох красивих, впевнених у собі жінок у спідній білизні".

Соціологиня: Рекламна кампанія з розрахунком на скандал

На думку соціологині Катаріни Варди (Katharina Warda), яка прокоментувала ситуацію телекомпанії WDR, за цим стоїть рекламна індустрія, "яка часто живе за рахунок провокацій та запланованих скандалів". "Це професіонали, які знають, що роблять, - пояснила вона. - Усі говорять про цю кампанію та про нову колекцію жіночої спідньої білизни".

Сама соціологиня, за її власним зізнанням, була вкрай роздратована, коли вперше побачила рекламний постер. Причина полягає у "подвійному інформаційному підтексті" рекламного плаката, каже вона. "Лєні у ролі дочки зображена як дитина, захищена матір'ю, але водночас у цій фотографії є сексуальний підтекст", - пояснює Варда і додає, що цей контраст впадає у вічі і здається просто "фальшивим". При цьому зовсім неважливо, що Лєні вже 19 років і вона успішно працює у модельному бізнесі, наголошує соціологиня. На її думку, це більше нагадує інсценування дитячої сексуальності, а це нині не можна сприймати некритично.