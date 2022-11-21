Токаєв перемагає на виборах президента Казахстану - ЦВК

Другим за популярністю варіантом голосування у казахів був "проти всіх". Токаєв ще до завершення виборів оголосив про ротації в уряді.

За попередніми підсумками позачергових виборів президента Казахстану, чинний голова держави Касим-Жомарт Токаєв набрав 81,31 відсотка голосів виборців і забезпечив собі перемогу. Попередні підсумки зранку в понеділок, 21 листопада, оприлюднив голова Центральної виборчої комісії Казахстану Нурлан Абдіров.

За його словами, вже завершений підрахунок голосів на всіх виборчих дільницях, територіальні виборчі комісії надали електроні копії протоколів результатів голосування. У виборах взяли участь 8,3 мільйона громадян Казахстану з близько 12 мільйонів, які мають право голосу (69,44 відсотка). На дільницях були присутні більше 30 тисяч спостерігачів від громадських об'єднань та 642 спостерігач від іноземних держав і міжнародних організацій.

Голоси виборців розподілилися наступним чином: за Токаєва проголосували 81,31 відсотка виборців, за Жигулі Дайрабаєва - 3,42 відсотка, за Каракат Абден - 2,6 відсотка, за Мейрама Кажикена - 2,53 відсотка, за Нурлана Ауєсбаєва- 2,22 відсотки, за Салтанат Турсинбєкову - 2,12 відсотка.

Уперше на виборах президента Казахстану до бюлетенів додали варіант "проти всіх". Він став другим за популярністю - його брали 5,8 відсотка виборців.

Причина позачергових виборів

Позачергові вибори президента Казахстану були призначені після того, як у вересні парламент Країни схвалив поправки до Конституції, що обмежують президентство в країні одним строком, але на сім років, а також повернув столиці Нур-Султан, названій на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва, назву Астана.

Токаєв прийшов до влади у 2019 році, отримавши 70 відсотків голосів на виборах, однак після змін до Конституцій попередній строк його президенства "обнулився".

Президент був впевнений у перемозі

Ще до завершення виборів Токаєв заявив, що за їхніми підсумками в уряді відбудуться кадрові зміни. "Уряд залишиться працювати, але точкові зміни в складі уряду (...) будуть проведені", - сказав він журналістам у неділю, 20 листопада.

Назарбаєв також висловив підтримку кандидатурі Токаєва на виборах. "Я кому передав владу добровільно? Знаєте, так? Я тоді ще зробив свій вибір і цей вибір до кінця. Зараз дуже потрібна єдність нашому народу. Незалежність, звісно, є, держава побудована, столиця побудована, але ще багато роботи. Для цього потрібна єдність народу навколо одного президента. (...) Сподіваюся, наші люди це розуміють", - заявив Назарбаєв журналістам у день виборів.

Читайте також: Як Казахстан намагається балансувати між ЄС та Росією