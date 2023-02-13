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Руйнування у місті Кахраманмараш, ТуреччинаФото: Issam Abdallah/REUTERS
КатастрофиТуреччина

Землетрус у Сирії та Туреччині забрав життя 36 тисяч людей

Ольга Журавльова
2 год. тому

Кількість жертв катастрофічних землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до 36 тисяч. Рятувальна операція наближається до завершення.

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Станом на понеділок, 13 лютого, кількість загиблих унаслідок землетрусів на турецько-сирійському кордоні сягнула майже 36 тисяч, передає Reuters.

У зоні катастрофи на півдні Туреччини було виявлено понад 31 600 тіл, а на північному заході Сирії - уже понад 4300 загиблих.

Через тиждень після руйнівних землетрусів рятувальні роботи наближаються до завершення, повідомляють в Організації Об'єднаних Націй. Як заявив під час візиту до сирійського міста Алеппо заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, першочерговим завданням зараз є забезпечення постраждалих притулком, їжею, психологічною підтримкою та іншою допомогою.

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Між тим волонтери повідомляють про неймовірні історії порятунку. Так, у понеділок у турецькому місті Антак'я через 176 годин після першого землетрусу з-під завалів зруйнованого житлового будинку витягли ще одну живу жінку, повідомляє державний мовник TRT.

Найпотужніший землетрус за століття

Уранці 6 лютого на південному сході Туреччини, а також на півночі Сирії стався землетрус магнітудою 7,8. Цей землетрус став найпотужнішим за майже століття спостережень у регіоні. Через 12 годин південний схід Туреччини сколихнув другий потужний землетрус магнітудою 7,5, який відчувався також в Сирії та Лівані. 

Востаннє підземні поштовхи такої сили Туреччина пережила 1939 року, коли загинули близько 33 тисяч людей.

За оцінками ВООЗ, наслідки останніх землетрусів зачепили загалом 26 мільйонів людей.

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