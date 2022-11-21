  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Центр прийняття біженців з України TXL в аеропорту Берлін-Тегель
Центр прийняття біженців з України TXL в аеропорту Берлін-ТегельФото: Sabine Kinkartz/DW
СуспільствоНімеччина

Тісно, зате тепло: як Берлін приймає біженців з України

Сабіне Кінкарц
41 хв. тому

З початку війни Німеччина прийняла понад мільйон біженців з України. Як демонструє приклад Берліна - з розселенням важко. Однак бажання допомогти біженцям від війни тут і надалі високе. Репортаж DW з Берліна.

https://p.dw.com/p/4Jl6c

Найперше помічаєш дітей. Гомінливі, весело сміючись, вони гасають терміналом C колишнього аеропорту Берлін-Теґель. В однієї дівчинки лампочки у підошві кросівок спалахують при кожному кроці, поруч хлопчик намотує кола на маленькому самокаті, а інші діти намагаються застрибнути на візок, яким двоє чоловіків у робочому одязі перевозять картонні скрині.

Наскільки жвава малеча, настільки ж спокійними видаються дорослі, розселені у будівлі колишнього аеропорту. Деякі сидять біля розеток, вчитуючись в інформацію на дисплеях мобільних телефонів. Хтось обідає за довгим дерев'яним столом. Найспокійніше виглядають ті, хто очевидно прибув щойно, і з валізами в руках чекає на реєстрацію.

Читайте також: "Я хочу жити!": війна в Україні очима дітей

Мобільний телефон - єдиний засіб зв'язку з батьківщиною
Мобільний телефон - єдиний засіб зв'язку з батьківщиноюФото: Sabine Kinkartz/DW

Двоярусні ліжка між перегородками

У колишньому аеропорту створено центр первинного прийому шукачів притулку та біженців війни з України. "У нас є 600 місць для шукачів притулку, а тут, у терміналі C, ще 1600 місць для українців, але зараз вони здебільшого зайняті", - каже Детлеф Квойдзінські (Detlef Cwojdzinski) з Німецького Червоного Хреста (DRK), який разом з іншими благодійними організаціями керує центром первинного прийому. "Ситуація складна, адже зараз доводиться розміщувати людей у ​​великих наметах".

У Берліні похолодало, тож треба добре опалювати тимчасове житло
У Берліні похолодало, тож треба добре опалювати тимчасове житлоФото: Sabine Kinkartz/DW

Два тимчасові намети на 400 осіб кожен розміщуються на злітній смузі. Генератори гудуть і через товсті шланги вдувають тепле повітря всередину білих наметів. Всередині ще тісніше, ніж у житловій зоні терміналу, але структура та ж сама: біло-сірі перегородки розмежовують ніші, де встановлені двоярусні ліжка. "Будь ласка, не знімайте", - каже співробітник Німецького Червоного Хреста. Люди тут і так практично позбавлені приватного життя.

Читайте також: У Німеччині вже зареєстровані понад мільйон біженців з України

Домашнім тваринам тут раді

Благочинні організації роблять все, щоб полегшити перебування біженців у місцях масового розміщення: багато волонтерів, перекладачів, доступна медична та психологічна допомога, триразове харчування, магазин одягу та догляд за дітьми. "Щодня сюди прибуває близько 40 собак, кішок та інших домашніх тварин", - каже розповідає Детлеф Квойдзінські з Німецького Червоного Хреста. - Ми їх теж беремо на забезпечення.

Волонтери до послуг українських біженців
Волонтери до послуг українських біженцівФото: Sabine Kinkartz/DW

Власне, перебування в такому первинному центрі прийому має обмежуватись кількома днями. Але зараз люди тут затримуються на вісім днів і навіть довше. Понад 3000 біженців війни та шукачів притулку у двох берлінських центрах прийому зараз чекають, щоб їх розмістили у звичайних умовах. І цифри лише зростають.

Читайте також: Українцям важко знайти хорошу роботу у Німеччині

Тотальний дефіцит житла у Берліні

Уповноважена берлінської влади зі соціальних питань та інтеграції Катя Кіппінґ (Katja Kipping) б'є на сполох: державне управління у справах біженців (LAF) наразі "не в змозі швидко впоратися із надзвичайно різким зростанням" притоку українських біженців та інших шукачів притулку, йдеться у її листі.

Вільних місць для розміщення все одно бракує, навіть незважаючи на додаткові "оренди, подовження строків, ущільнення, орендування готельних номерів". В екстреному порядку до кінця року планується створити 10 тисяч додаткових місць у тимчасових залах та наметах. Також і на злітній смузі аеропорту Берлін-Теґель.

Невдовзі мають бути зведені додаткові намети для розміщення біженців
Невдовзі мають бути зведені додаткові намети для розміщення біженцівФото: Sabine Kinkartz/DW

Берлін серед біженців від війни особливо затребуваний. Зараз там зареєстровано 85 тисяч. Проте, більшість українців знайшли приватне житло, і лише 3 тисячі встали на облік у Державному управлінні у справах біженців на розміщення. У відомстві це сприймають добре і з розумінням, навіть якщо дедалі більше біженців реєструються у таких центрах прийому, не бажаючи бути тягарем для власників житла, які їх екстренно прийняли.

Читайте також: Біженці з України: міста Німеччини на межі

Думали на пару тижнів, а вийшло вісім місяців

Ганна Бобракова з двома синами також довгий час жили на приватній квартирі. Вони родом із Донбасу, втекли до Києва ще у 2014 році, коли там почалися бойові дії. Через вісім років війна їх знову наздогнала, і вони вирушили в дорогу вдруге. На головному вокзалі Берліна німецькі волонтери запропонували їм пожити у них.

З початком війни сотні українських біженців прибували щодня на головний вокзал Берліна
З початком війни сотні українських біженців прибували щодня на головний вокзал БерлінаФото: Jörg Carstensen/picture alliance

Так утрьох вони провели вісім місяців у вітальні прийомної родини. "Ми дуже вдячні, але вже давно пора б було з'їхати", - зізнається жінка. "Хоч ми всі були дуже засмучені і плакали, коли переїжджали". Зараз українка проживає з синами в номері готелю, який орендує земельна влада Берліна. Але самостійно жити теж непросто і їй все ще потрібна допомога з німецькою, як у повсякденному житті, так і у спілкуванні з інстанціями.

Читайте також: У Німеччині розслідують пожежу в готелі з українськими біженцями: що відомо

Церква теж допомагає

Цю допомогу Ганна знаходить в євангельській конгрегації Св. Марка. Від початку війни ця парафія бере участь у допомозі біженцям і тимчасово розміщує у себе до ста осіб. У залі розставлені лежаки, є шафа для одягу, є запаси різних пожертв та продуктів, а на трьох кухнях можна готувати їжу.

Німецькі благодійники теж розміщують у себе українських біженців
Німецькі благодійники теж розміщують у себе українських біженцівФото: Sabine Kinkartz/DW

Вікторія Чумак пів року прожила в громаді Св. Марка. І весь цей час вона сподівалася, що незабаром зможе повернутися до свого рідного міста на Одещині. Від війни втікали вони учотирьох, але вже на кордоні її 20-річна донька вирішила, що не хоче залишати рідну країну. "Мені довелося вибирати між моїм 14-річним сином і моєю матір'ю, яка має важку форму інвалідності, і моєю дочкою", - каже Вікторія і її обличчя видає біль, який її повсюди відтоді супроводжує.

Читайте також: Українців образили у Лейпцигу - місцева влада обурилась і відреагувала

Страх - постійний супутник

Щодня вона боїться за свою доньку. "Є кращі і гірші дні. Сьогодні поганий день, тому що в Україні знову було багато ракетних обстрілів", - каже зі сльозами на очах 41-річна жінка. Вікторія все ще сподівається, що її дочка теж приїде до Берліна. А її син, тим часом, настільки добре влаштувався на новому місці, що міг би залишитися тут назавжди. Її 72-річна мати теж не хоче повертатися до країни, охопленої війною і руйнуваннями.

Вікторія Чумак, Ганна Бобракова та Александер Вебер
Вікторія Чумак, Ганна Бобракова та Александер ВеберФото: Sabine Kinkartz/DW

До того ж, сім'я знайшла тепер окреме житло. Це надзвичайна рідкість, виняток із правил, каже Александер Вебер (Alexander Weber) який у цій християнській громаді опікується біженцями. "Це єдине соціальне житло, яке нам вдалося "пробити" від початку війни".

Читайте також: Чи втомилися німці допомагати Україні й українцям?

Брехливі кремлівські наративи розбиваються об реальність 

Вебер допомагає від самого початку війни. 37-річний чоловік, за фахом науковий редактор, сам народився в Радянському Союзі і живе в Німеччині з 1990 року. "Як росіянин за походженням, я відчуваю особливу причетність і хочу довести, що те, що говорить Кремль не відповідає дійсності", - пояснює він. Так вважає і дружина Вебера Вікторія Абакумовські. "Вдома я не можу знайти собі місця", - каже вона. "Тому я краще приходжу сюди, даю уроки німецької мови, слухаю наших гостей, тримаю їх за руки і плачу разом з ними".

Александер Вебер та Вікторія Абакумовські відчувають покликання допомагати українцям
Александер Вебер та Вікторія Абакумовські відчувають покликання допомагати українцямФото: Sabine Kinkartz/DW

Біженцям з України довелося пережити жахливий стрес та глибокі травми. Волонтери християнської громади ведуть терапевтичні розмови, які допомагають боротися із наслідками цих травм. Для волонтерів це також випробування. "Ми дуже багато спілкуємося", - підтверджує Александер Вебер.

Читайте також: Солідарність проти ненависті: з чим стикаються українські біженці у Польщі

Одяг для похорону

Але іноді трапляються особливо щемливі, шокуючі історії. "Одного разу сюди зайшла жінка, якій явно було зле. Вона була дуже бліда і спочатку не хотіла говорити", - розповідає Вебер. "Ми дізналися, що вона їхала в Україну і хотіла взяти з нашого складу одяг на чотирьох".

Склад одягу та взуття благодійників
Склад одягу та взуття благодійниківФото: Sabine Kinkartz/DW

На запитання, жіночий чи чоловічий одяг і яких розмірів, жінка просто монотонно відповідала, що, мовляв, байдуже. Нарешті, за словами Вебера, вдалося з'ясувати, що чотирьох рідних цієї жінки розстріляли росіяни і вони були знайдені голими в братській могилі. "Ця жінка їхала в Україну, щоби поховати тіла рідних, їй потрібен був одяг", - поділився з нами цією історією Александер Вебер.

 

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Розстріляне авто в Бучі, квітень 2022

Російський дезертир розповів ЗМІ про скоєне під Бучею

Конфлікти3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Україна отерпає від гострого дефіциту боєприпасів для німецьких "Гепардів".

Німеччина знайшла альтернативу швейцарським боєприпасам

Німеччина знайшла альтернативу швейцарським боєприпасам

Політика18 листопада 2022 р.
Генасамблея ООН, архівне фото

Чи можна змусити Росію сплачувати репарації Україні?

Чи можна змусити Росію сплачувати репарації Україні?

Конфлікти18 листопада 2022 р.
26 вересня 2021 року на виборчих дільницях у Берліні вишиковувалися черги та панував хаос

Чому у Берліні пройдуть перевибори до земельного парламенту

Чому у Берліні пройдуть перевибори до земельного парламенту

Закон і право18 листопада 2022 р.
Заробітчани на будівництві стадіону Лусаїл

Скільки людей загинуло на будівництві у Катарі?

Скільки людей загинуло на будівництві у Катарі?

Політика18 листопада 2022 р.
external

Три роки в полоні "ДНР"

Три роки в полоні "ДНР"

Конфлікти18 листопада 2022 р.24:13 хв.
Реконструкція збитого "Боїнга" рейсу MH17

Вирок у справі MH17: на Росію чекають нові суди

Вирок у справі MH17: на Росію чекають нові суди

Закон і право18 листопада 2022 р.
На головну сторінку