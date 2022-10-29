Тиснява в Сеулі: кількість загиблих стрімко зростає

Число загиблих становить 120 і постійно зростає, застерігає влада Сеула. Тиснява утворилася у розважальному районі столиці Південної Кореї під час святкування Гелловіна.

Щонайменше 120 людей загинули у тисняві під час святкування Гелловіна у столиці Південної Кореї Сеулі у суботу, 29 жовтня. Пообіді влада міста повідомляла про 59 загиблих і 150 поранених, однак уже ближче до вечора заявила про нові цифри і попередила, кількість загиблих ймовірно зростатиме далі, оскільки рятувальники продовжують доправляти поранених у лікарні міста.

У розважальному районі Сеула Ітхевон вдень натовп почав проштовхуватися в один з вузьких провулків біля готелю "Гамільтон" - головного місця проведення вечірок у столиці Південної Кореї. Від цього утворилась тиснява, яка спричинила загибель десятків людей.

Понад 140 карет та 400 працівників швидкої допомоги з усієї країни, включно з усім наявним у Сеулі персоналом, доправлені на вулиці для надання допомоги постраждалим.

Читайте також: У США п'ятьох людей застрелили на хелловінській вечірці