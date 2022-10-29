  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
На місці події в Сеулі працюють рятувальники
На місці події в Сеулі працюють рятувальникиФото: Jung Yeon-je/AFP
ПанорамаПівдення Корея

Тиснява в Сеулі: кількість загиблих стрімко зростає

Олександр Куницький
2 год. тому

Число загиблих становить 120 і постійно зростає, застерігає влада Сеула. Тиснява утворилася у розважальному районі столиці Південної Кореї під час святкування Гелловіна.

https://p.dw.com/p/4Iq0h

Щонайменше 120 людей загинули у тисняві під час святкування Гелловіна у столиці Південної Кореї Сеулі у суботу, 29 жовтня. Пообіді влада міста повідомляла про 59 загиблих і 150 поранених, однак уже ближче до вечора заявила про нові цифри і попередила, кількість загиблих ймовірно зростатиме далі, оскільки рятувальники продовжують доправляти поранених у лікарні міста.

У розважальному районі Сеула Ітхевон вдень натовп почав проштовхуватися в один з вузьких провулків біля готелю "Гамільтон" - головного місця проведення вечірок у столиці Південної Кореї. Від цього утворилась тиснява, яка спричинила загибель десятків людей.

Понад 140 карет та 400 працівників швидкої допомоги з усієї країни, включно з усім наявним у Сеулі персоналом, доправлені на вулиці для надання допомоги постраждалим.

Читайте також: У США п'ятьох людей застрелили на хелловінській вечірці

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Вантажне судно Brave Commander виходить з порту "Південний" в Україні

Як відреагували в Україні на вихід РФ із "зернової угоди"

Конфлікти26 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ілон Маск на тлі логотипу Twitter

Маск взявся за кермо у Twitter

Маск взявся за кермо у Twitter

Економіка28 жовтня 2022 р.
Кадр зі стрічки "Бачення метелика"

Українське кіно воєнного часу на кінофестивалі у Берліні

Українське кіно воєнного часу на кінофестивалі у Берліні

Панорама28 жовтня 2022 р.
Голова ЄЦБ Крістін Лагард

ЄЦБ знову сильно вдарив по інфляції. Це зміцнить курс євро?

ЄЦБ знову сильно вдарив по інфляції. Це зміцнить курс євро?

Економіка28 жовтня 2022 р.
Долар

Як сильний долар шкодить американському бізнесу

Як сильний долар шкодить американському бізнесу

Економіка28 жовтня 2022 р.
Postapokalyptische Zukunft Inszenierung

Ядерна загроза: де ховатися та що робити

Ядерна загроза: де ховатися та що робити

Суспільство28 жовтня 2022 р.07:13 хв.
Датчики задимлення, Словенія

"Докази" Росії щодо "брудної бомби" сфальшовані

"Докази" Росії щодо "брудної бомби" сфальшовані

Конфлікти28 жовтня 2022 р.
На головну сторінку