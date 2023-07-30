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Тисячі протестують проти з'їзду "Альтернативи для Німеччини"

Олена Перепадя
2 год. тому

У Магдебурзі на протест біля будівлі, де правопопулістська партія "Альтарнатива для Німеччини" проводить з'їзд, вийшли тисячі людей.

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Протест у Магдебурзі проти АдН
Протест у Магдебурзі проти АдНФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Тисячі людей протестують у Магдебурзі на тлі проведення правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН) свого з'їзду. У неділю, 30 липня, протести тривають третій день.

Протестувальники біля місця проведення з'їзду АдН тримають плакати з написами на кшталт "Об'єднаймося проти правої ненависті" або "Нацистів геть".

Від 28 липня АдН на з'їзді у Магдебурзі обирає кандидатів на вибори до Європейського парламенту 2024 року. 

За останніми даними соціологів, рейтинг АдН зріс до 22 відсотків, і тепер вона відстає на чотири відсотки від лідера опитування - опозиційних Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів. Водночас Соціально-демократичну партію, членом якої є канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), АдН випереджає на чотири відсотки. 

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До цього АдН мала успіх на регіональних виборах. Так, в одному з невеликих міст у Саксонії-Ангальт представника партії обрали бургомістром, а в Тюрингії інший її представник став головою адміністрації округу. Після успіху на виборах у Тюрингії підтримка на адресу АдН пролунала в неонацистському таборі - відомий правий екстреміст Міхаель Брюк (Michael Brück) привітав партію у своєму Telegram. 

Зростанням рейтингів правопопулістів стривожені політичні опоненти, єврейські організації в Німеччині, мігранти, тощо.

Нагадаємо, у березні 2021 року АдН отримала від Федерального відомства з охорони конституції (BfV) статус "підозрюваної у правоекстремістських устремліннях" і перебуває під наглядом цієї спецслужби. Правонаціоналістичне об'єднання АдН "Крило" оголосили правоекстремістським офіційно. В квітні цього року екстремістською організацією після чотирьох років спостереження BfV визнало і молодіжну організацію партії - "Молодіжну альтернативу". 

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