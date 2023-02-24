Тисячі зібрались на акції солідарності з Україною в Берліні

Колона почала рух від ресторану, який з "Москви" став "Києвом", і пройшла повз російське посольство в Берліні, перед будівлею якого встановлений розбитий в Україні російський танк T-72.

У Берліні кілька тисяч людей зібралися на акцію підтримки України у річницю повномасштабного вторгнення Росії. У п'ятницю, 24 лютого, демонстранти пройшли маршем центром міста, вимагаючи "виведення російських віськ з України" та "справедливого миру".

Як повідомляє кореспондентка DW, акція, в якій беруть участь багато українців, почалася біля ресторану "Москва", який на декілька днів став кафе "Київ". Демонстранти пройшли повз російське посольство в Берліні, перед будівлею якого встановлений розбитий в Україні російський танк T-72.

Колона рухається центральною вулицею Берліна Unter den Linden Фото: Anna Savchuk/DW

За даними поліції, в акції беруть участь близько чотирьох тисяч людей, їхня кількість більшає. Вони рухаються алеєю Unter den Linden (під липами) у бік Бранденбурзьких воріт. Саме туди згодом підійдуть і учасники інших заявлених на цей день акцій солідарності з Україною, зокрема "Потяг миру", організований берлінськими школярами і школярками.

Ввечері під Бранденбурзкими воротами пройде мітинг, у якому мають взяти участь мерка Берліна Франциска Гіффай (Franziska Giffey) та посол України в Німеччині Олексій Макєєв.