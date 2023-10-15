Тисячі людей вийшли на пропалестинські мітинги в Австралії

Тисячі людей взяли участь у пропалестинських мітингах в Австралії. Поліція не затримувала учасників, хоча розглядала таку можливість. Напередодні пропалестинські мітинги також відбулись в Німеччині.

Тисячі людей вийшли на пропалестинські мітинги в столицях австралійських штатів, повідомляє у неділю, 15 жовтня, Reuters. Один з найбільших заходів відбувся у Сіднеї, столиці штату Новий Південний Уельс. Організатор мітингу Palestine Action Group заявив про п'ять тисяч учасників, хоча очевидець від агентства оцінив кількість пристуніх у дві тисячі.

Учасники мітингу у Сіднеї розмахували прапорами Палестини та скандували "Вільна, вільна Палестина". Територію заходу та прилеглі вулиці патрулювали сотні поліцейських.

Поліція розглядала можливість вперше за два десятиліття застосувати повноваження для зупинки та обшуку людей, але, за словами Амаль Насер, речниці Palestine Action Group, цього не сталося, а мітинг був "поки що мирним".

Також подібні мітинги відбулися у Аделаїді та Мельбурні, де на них вийшли тисячі людей, повідомляє The Guardian Australia.

Раніше, у п'ятницю, 13 жовтня, поліція заарештувала трьох чоловіків біля Єврейського музею Австралії в Сіднеї за нацистське вітання. Глава розвідки Австралії закликав людей пом'якшити риторику, яка може розпалити напруженість.

Пропалестинські демонстрації у Німеччині

У суботу, 14 жовтня, сотні людей вийшли на мітинги солідарності з палестинцями в низці міст Німеччини, зокрема, в Кельні, Дюссельдорфі, Аахені та Франкфурті-на-Майні. В деяких із міст поліція намагалася заборонити заходи - зокрема, таку заборону ухвалили напередодні демонстрації в Кельні. Однак у суботу вдень адміністративний суд задовольнив термінову апеляцію організаторів.

У Франкфурті-на-Майні поліція раніше також заборонила проведення пропалестинського мітингу. Організатори оскаржили це рішення в адміністративному суді міста, проте вищий суд федеральної землі Гессен все ж підтримав заборону поліції. Через це демонстрацію розігнали, а близько 300 її учасників - затримали.

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У Берліні раніше суд заборонив проведення подібних заходів - після того, як в одному з районів міста прихильники ХАМАСу з організації "Самідун" влаштували "святкування перемоги опору". Після цього низка політиків, зокрема й канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), висловилися за застосування жорстких покарань до прихильників радикальних ісламістів, аж до депортації їх із Німеччини та заборони діяльності подібних організацій.

Цього ж дня тисячі людей зібралися і у центрі Лондона на пропалестинську акцію, попри попередження поліції про те, що кожен, хто демонструє підтримку бойовиків ХАМАСу, може бути затриманий.