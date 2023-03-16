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Протести у Парижі, 15 березня 2023 року
Протести у Парижі, 15 березня 2023 рокуФото: Aurelien Morissard/AP Photo/picture alliance
ПолітикаФранція

У Франції протестували після ухвалення пенсійної реформи

Анастасія Шепелева
21 хв. тому

Тисячі людей у Франції протестували проти пенсійної реформи, ухваленої без голосування в парламенті. Профспілки вже заявили, що демонстрації продовжаться.

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Тисячі людей вийшли в центр Парижа на протест проти ухваленої у четвер, 16 березня, пенсійної реформи без голосування у нижній палаті парламенту - Національній асамблеї, повідомляє AFP.

Попри палку дискусію в парламенті та загальнонаціональні страйки, уряд Франції ухвалив непопулярну реформу, яка, зокрема, передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Для цього прем'єр-міністерка країни Елізабет Борн скористалася спеціальними конституційними повноваженнями, обійшовши етап голосування в парламенті.

"Я обурена тим, що відбувається. Я відчуваю, що мене обманюють як громадянку", - цитує шкільну вчительку Лор Картельє агентство AFP. Як заявив журналістам ще один учасник протестів, "за демократії це мало б відбутися шляхом голосування"

За даними Reuters, кількість учасників протестів в Парижі сягнула семи тисяч. Мали місце також випадки насильства у бік поліцейських - кілька протестувальників кидали бруківку в правоохоронців, пише Reuters. Натомість поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників.

Протести проти ухвалення реформи відбулися і в інших частинах Франції, зокрема в містах Гренобль та Лілль.

Між тим, профспілки вже оголосили про продовження страйків і демонстрацій проти пенсійної реформи 23 березня. "Об'єднаний профспілковий фронт продовжує вимагати відкликання реформи і закликає до ще одного дня страйків і демонстрацій у четвер, 23 березня", - заявила на пресконференції представниця профспілки CGT Катрін Перре.

Що змінить пенсійна реформа

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборчих обіцянок президента Франції Еммануеля Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, упродовж якого необхідно платити внески, щоб отримувати пенсію в повному обсязі.

Зараз багато людей похилого віку у Франції працюють і після досягнення пенсійного віку - 62 років, - аби набрати необхідну кількість років, упродовж яких робилися внески. Однак при досягненні 67 років громадянин має право отримувати пенсію у повному обсязі незалежно від терміну, в який робилися ці відрахування. Це правило має залишитися незмінним. Водночас мінімальний обсяг пенсії уряд Макрона має намір підняти до 1200 євро на місяць.

Профспілки вважають пенсійну реформу несправедливою і невиправдано жорсткою, та закликають провести референдум на цю тему. Згідно з даними опитувань, проти змін, запропонованих урядом, виступають дві третини французів.

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