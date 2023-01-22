У Парижі вдруге тисячі протестували проти пенсійної реформи

Уряд Франції повідомив про плани підвищити до 2030-го вік виходу на пенсію з 62 до 64 років. У Парижі відбулася вже друга масова акція протесту проти пенсійної реформи.

У Парижі в суботу, 21 січня, відбулася друга багатотисячна акція протесту проти пенсійної реформи, повідомляє агенція Associated Press. Організатори заявили про 150 тисяч учасників, але за даними поліції та ЗМІ, на вулиці вийшли від 12 до 14 тисяч осіб.

Раніше цього тижня в країні почалися масштабні страйки. Закрили багато початкових шкіл, різко обмежили рух залізничного та міського транспорту, скасували багато рейсів у паризьких аеропортах. До загальнонаціональної акції протесту закликали вісім найбільших профспілок країни. Також до протестів проти підвищення пенсійного віку закликали десятки молодіжних організацій.

У перших акціях 19 січня по всій країні взяли участь понад мільйон осіб.

Пенсійна реформа у Франції

Реформа пенсійної системи - одна з головних передвиборних обіцянок президента Еммануеля Макрона. Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн виклала основні напрямки пенсійної реформи, у центрі якої знаходиться підвищення до 2030 року пенсійного віку з 62 до 64 років. Мінімальний термін внесків працівника до пенсійного фонду планується збільшити до 43 років, а обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.

За прогнозами уряду, брак коштів у пенсійному фонді Франції до 2030 року може становити близько 20 мільярдів євро. За словами Борн, було би "безвідповідально" дозволяти й надалі розростатися наявним дефіцитам.

Профспілки, прихильники правопопулістської партії "Національне об'єднання" та ліві політики вважають плани уряду невиправдано жорсткими.

Уряд не відмовлятиметься від реформи

Французький уряд не має наміру змінювати плани пенсійної реформи, попри масштабні протести, розповів телеканалу BFM TV один із високопосадовців. Наступного тижня законопроєкт представлять в уряді, а тоді розпочнеться його обговорення в парламенті.

У 2019 році Макрон уже намагався підвищити вік виходу на пенсію. Тоді французи також виходили на масштабні протести проти цієї реформи, але проєкт заморозили на тлі пандемії коронавірусу.

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