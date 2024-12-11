"Тисяча Зеленського": гроші вже отримали понад 2,3 млн людей

З 1 грудня українці мають змогу подавати заявки на грошову допомогу від держави в розмірі 1000 гривень. Нині українці вже отримали перші виплати.

Понад 2,3 мільйона українців вже отримали фінансової допомогу від держави у розмірі тисячі гривень у межах програми "Зимова єПідтримка", повідомив у середу, 12 грудня, віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Учора українці почали отримувати 1 000 на картку "Національного кешбеку". Станом на зараз гроші надійшли вже 1,8 мільйона дорослих та 520 тисячам дітей.

Витрачайте 1 000 на комуналку, ліки, книги та поштові послуги або задонатьте", - написав він у Telegram.

Федоров нагадав, що гроші "єПідтримки" можна витратити на потреби військових, зокрема через UNITED24. "На сайті обирайте напрям або конкретний збір. Зараз, до речі, триває найбільший збір на роботизовані комплекси. Нагадаю, що в роботизованих підрозділах зменшилися втрати на 30 відсотків завдяки технологіям", - наголосив він.

Водночас міністр цифрової трансформації зауважив, що у разі, якщо виплата ще не надійшла, слід зачекати поки банк опрацює заявку.

Заявки приймають до лютого

Отримати допомогу можна за допомогою мобільного застосунку "Дія" та картки "Національний кешбек", яку потрібно відкрити у одному із запропонованих банків. Ці гроші можна використати на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книг, інші послуги, що додатково підтримає український мікро- і середній бізнес, пояснювали в уряді.

Заявки прийматимуться упродовж грудня 2024 - лютого 2025 року, а отримати тисячу можна через мобільний застосунок "Дія" (з 1 грудня), "Укрпошту" (з 4 грудня) та банки-партнери (з 10 грудня). Гроші можна буде витратити до кінця 2025 року.

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Не перша виплата в межах "єПідтримки"

Нагадаємо, державна програма "єПідтримка" вперше запрацювала незадовго до повномасштабного російського вторгнення - з середини грудня 2021 року. Тоді у межах програми громадян, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, держава винагороджувала виплатою тисячі гривень - так званою "ковідною тисячею". Гроші можна було витратити на заняття спортом, купівлю книжок чи квитків на культурні заходи, а також на внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом. З січня 2022 українці віком від 60 років також отримали можливість витратити гроші з "єПідтримки" на придбання ліків.

На початку лютого 2022 року повідомлялося, що на той час українці витратили 2,5 мільярда гривень, отриманих за цією програмою. Найбільше грошей витратили на купівлю книжок - мільярд гривень.

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