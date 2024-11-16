Тисяча днів війни: Сибіга виступить на Радбезі ООН

У Радбезі ООН 18 листопада пройде засідання, на якому обговорюватиметься агресія РФ проти України. Обговорення приурочене до тисячі днів повномасштабної війни РФ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, на якому обговорюватиметься війна Росії проти Ураїни.

Як передає у суботу, 16 листопада, державна агенція "Укрінформ", засідання Радбезу ООН відбудеться 18 листопада. У порядку денному є пункт "Підтримання миру і безпеки України", приурочений до 1000 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Головуватиме на засдіанні Радбезу ООН міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі.

США, Японія та Південна Корея засудили Росію і КНДР

Між тим, лідери США, Південної Кореї та Японії виступили зі спільною заявою, в якій засудили порушення численних резолюцій Ради Безпеки ООН Росією і КНДР та наголосили на продовженні підтримки України.

"Поглиблення військової співпраці між КНДР і Росією, включно з передачею боєприпасів і балістичних ракет, є особливо кричущим порушенням, враховуючи статус Росії як постійного члена Ради Безпеки ООН", - йдеться у заяві, оприлюдненій 15 листопада за підсумками зустрічі Джо Байдена, Юн Сок Йоля та Шіґеру Ішіби в Лімі, столиці Перу.

На думку лідерів, залучення військ КНДР до війни проти України є небезпечним розширенням агресивної війни Росії. "Ми, як і раніше, рішуче налаштовані підтримувати Україну у здійсненні нею свого невід'ємного права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН", - наголосили глави трьох держав.

Також у заяві США, Японія та Південна Корея вкотре підтвердили відданість повній денуклеаризації Корейського півострова відповідно до резолюцій Радбезу ООН. "Ми зобов'язуємося рішуче реагувати на порушення та ухилення від виконання резолюцій РБ ООН, пов'язаних з КНДР, а також на будь-які спроби підірвати глобальний режим нерозповсюдження (ядерної зброї. - Ред.)", - зазначається у заяві.

Участь військових з КНДР у війні проти України

Нагадаємо, 13 листопада розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила повідомлення про те, що вояки з КНДР беруть участь у боях проти Збройних сил України в Курській області РФ. В Держдепі США також підтверджували, що більша частина з 10 тисяч північнокорейських військових, які були перекинуті в Росію, вже залучені до бойових дій проти ЗСУ на Курщині разом з російськими військовослужбовцями.

До того Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) повідомляв, що північнокорейські військові, відправлені до РФ, уперше потрапили під український обстріл.

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