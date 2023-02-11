Тімоті Снайдер зібрав 1,2 млн доларів для України (онлайн)

Війна Росії проти України - новини суботи, 11 лютого.

++21.35++

В Україні створять центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру та узагальнюватиме інформацію щодо потреб розмінування в міністерств, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



"Через російську агресію Україна на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі. Гуманітарне розмінування є першим етапом відновлення деокупованих територій, який дає можливість почати відбудову житла й критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні глави уряду у Telegram.

++21.00++

Володимир Зеленський заявив про значні результати у захисті України від тих, хто працював на ворога. Про це він повідомив у відеозверненні у суботу. Президент України провів цього дня наради із представниками сектору оборони й правоохоронних органів, де обговорювали "захист інституцій від будь-яких спроб ззовні чи зсередини зменшити їхню дієздатність та ефективність".

"Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора мають значні результати у захисті нашої держави від тих, хто працював на державу-агресора. Будуть і відповідні кроки РНБО, що продовжують нашу лінію захисту держави", - наголосив Зеленський.



++20.10++

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько половини своїх танків. Ймовірно, половину основних бойових танків РФ знищила або захопила українська армія, заявила помічниця міністра оборони США Селеста Валландер на онлайн-заході, організованому Центром нової американської безпеки. Інших деталей про знищені російські танки вона не надала.

++19.45++

Російські війська запустили іранські дрони-камікадзе по території України. У кількох областях оголошена повітряна тривога.

++19.35++

З початку лютого 2023 року РФ залучила до війни близько 1200 осіб з ПВК "Вагнер", яких завербували у в'язницях Криму. Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ під час традиційного зведення.

++19.19++

Американський історик Тімоті Снайдер зібрав 1,26 мільйона доларів для України на систему протидії дронам "Ловець шахедів". Про це повідомив український міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.



"6 таких систем вже захищають енергетичні об'єкти України від російських атак. Завдяки збору Тімоті закупимо ще більше "ловців". Загалом через UNITED24 на "Ловця Шахедів" задонатили 11 278 разів", - повідомив міністр у Telegram.

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++18.40++

Українські війська на деяких ділянках фронту відновили раніше втрачені позиції і закріпилися там. Про це поінформував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. "Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", - йдеться у дописі на його сторінці у Facebook.

За словами Залужного, найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, де "противник здійснює щодня до 50 атак". Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Мар'їнки.

За даними Генштабу ЗСУ, РФ не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Наступ триває на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Фіксується посилення військ РФ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

++18.20++

Кабінет міністрів України розширив перелік категорії держслужбовців, які можуть виїхати за кордон. Так, жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу.

Для цього вона має надати закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Крім того, виїхати також можуть чоловіки, які перебувають на державній службі і самостійно виховують дитину.

++17.55++

Військові РФ в ніч на 11 лютого скинули на острів Зміїний авіабомби, щоб "створити штучну перемогу для своєї пропаганди" та перевірити готовність української армії до оборони. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Атакували вони його авіабомбами. Це говорить про те, що вони натякають на розвиток подій, зокрема і на півдні", - цитує Гуменюк "РБК-Україна". "Також намагаючись перевірити нашу готовність до оборони та вивідувати, чи не облаштували ми там вже потужний бастіон, який їм знову доведеться штурмувати", - додала вона.

++17.35++

Україна отримала від Німеччини загалом 334 тонни обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, повідомляє українське міністерство енергетики.

Лише за останній тиждень було доставлено чотири вантажі загальною вагою понад 59 тонн. Серед обладнання, яке надійшло від німецьких партнерів, є трансформатори, генератори, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.

Музей "Метрополітен" визнав Рєпіна, Айвазовського та Куїнджі українцями

++17.00++

Музей мистецтва "Метрополітен" у Нью-Йорку (США) визнав Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі українськими, а не російськими художниками, про що свідчить сайт музею. Так, у підписі до портрета письменника Всеволода Гаршина (1884), який експонується в галереї музею, тепер зазначено, що це робота українського художника Іллі Рєпіна. Пейзажист народився в Чугуєві тоді ще Харківської губернії.

Так само робота з кораблем у місячному сяйві, яку написав мариніст Іван Айвазовський, який народився в Феодосії, тепер позначена як твір українського художника. Крім того, робота "Червоний захід" пейзажиста Архипа Куїнджі, який народився в передмісті Маріуполя, вказана як твір українця. Раніше музей представляв усіх трьох митців як вихідців з Росії.

Тепер на сайті музею навіть значиться інформація, що в березні 2022 року російські обстріли знищили Маріупольський художній музей імені Архипа Куїнджі.

Зруйнований росіянами Маріупольський художній музей імені Архипа Куїнджі Фото: Alexey Kudenko/SNA/IMAGO

++16.49++

Через майже рік після початку розв'язаної РФ війни проти України, лише 9 відсотків з майже півтори тисячі світових компаній покинули ринок Росії. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Серед західних компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять німецькі (19,5 відсотка), 12,4 відсотка - американські, 7 відсотків - японські, стверджує Подоляк, не вказуючи джерела своїх даних. Зокрема, залишилися працювати на території РФ такі компанії як METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тощо.

"Не вийти з ринку РФ за рік повномасштабної війни - це не випадковість, а свідома позиція, - написав Подоляк у Telegram. - Пасивна бездіяльність - це також злочин. Поповнюючи російський бюджет мільярдами доларів, вони заважають швидко та в правильний спосіб завершити війну".

++16.25++

За два роки Україна набуде членства в Європейському Союзі, а після перемоги у війні з Росією - стане членом НАТО. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з командою топ-менеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan.

"Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки", - сказав Зеленський.

++15.50++

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про обстріли села Муром та місто Шебекіно. Також за його твердженнями, у Яковлевському міському окрузі "безпілотниками був атакований інфраструктурний об'єкт".

++15.15++

Російська армія у суботу нанесла авіаударів по місту Вовчанськ Харківської області, повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Пошкоджено чотири приватні будинки. "Висока імовірність нових ударів по Харкову та області зберігається", - йдеться у повідомленні в Telegram.

++14:40++

Станом на 11 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 11 російських кораблів, два з них є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 16 ракет. Про це повідомляється на сторінці Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.

В Середземному морі знаходяться 10 російських кораблів, п'ять з них - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає 72 ракети, йдеться у повідомленні.

++14:00++

Нічна атака військ РФ з використанням дронів-камікадзе на енергетичні об'єкти в кілької регіонах України стала вже 17-ю за рахунком. Внаслідок неї були пошкоджені теплоелектростанції та об'єкти магістральних мереж, проте аварійні бригади змогли заживити споживачів за резервними схемами, повідомляє НЕК "Укренерго". За оцінками компанії, ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою.

"У Харкові у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення. Також через мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та Києві", - йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

На Одещині, де на початку місяця сталася масштабна аварія в магістральній електромережі, фахівцям "Укренерго" разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення, повідомили в компанії.

++13:30++

Служба безпеки України повідомила про підозру голові слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну. Слідство задокументовано його діяльність для запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України, повідомляє пресслужба СБУ.

"Посадовець виконує завдання вищого військово-політичного керівництва РФ щодо придушення руху опору в Україні. Крім того, Бастрикін публічно виправдовує збройну агресію РФ та захоплення частини східних та південних областей України", - йдеться у повідомленні служби у Telegram.

Слідчі СБУ повідомили Бастрикіну про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: частиною другою статті 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представником влади); та частиною третьою статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України; заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинені службовою особою).

++12:30++

З Литви в Україну прибула партія зенітних установок L-70 та боєприпаси. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Партія відправлених з Литви зентіних установок L-70 та боєприпаси, які допоможуть захистити критичну інфраструктуру, вже прибули в Україну", - написав він у Twitter, додавши фото.

++11:36++

Вночі війська РФ скинули чотири авіабомби на Зміїний - ОК "Південь"

Протягом минулої ночі війська РФ двічі атакували авіацією Одеську область. Зокрема, завдали удару по критичній інфраструктурі прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров’ям ракетами повітряного базування. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" ЗСУ у Facebook.

Окрім того, з двох Су-24М військові РФ скинули чотири авіабомби на острів Зміїний. Ще три протикорабельні ракети "Онікс", які війська РФ випустили з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму, влучили у прибережну зону. Жертв і постраждалих внаслідок атаки немає, повідомили у командуванні.

++11:00++

USAID виділяє 60 мільйонів доларів на посилення кібербезпеки України, що допоможе захистити об'єкти критичної інфраструктури від російських кібератак. Про це оголосили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та заступниця голови Ангенції США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман.

Як зазначається у відповідному повідомленні на сайті українського уряду, виділені USAID гроші будуть використані для захисту від кібератак, зокрема, енергетичної, телекомунікаційної та систем зберігання даних.

++10:25++

Розвідка уряду Канади спростувала чергові заяви Росії, які не відповідають дійсності. Зокрема, в Росії заявили, що нестача боєприпасів нібито призведе до того, що до кінця березня Збройні сили України "розпадуться".

Водночас Росія сама зіткнулася з нестачею боєприпасів і була змушена звернутися до своїх небагатьох іноземних партнерів, щоб забезпечити поставки деяких з них, зазначають у розвідці. "Російські зусилля з дезінформації часто проєктують російські оперативні труднощі на українську сторону, і їхні війська в Україні, швидше за все, зараз стикаються з власними проблемами забезпечення", - йдеться у повідомленні.

У розвідці уряду Канади також наголошують, що українські сили продовжують завдавати великих втрат російським підрозділам, зокрема в районі Бахмута і Вугледара.

++09:50++

Британська розвідка: керівництво РФ стоїть перед вибором - виснажувати сили, згортати задачі чи провести ще мобілізацію

Військова розвідка Великобританії проаналізувала заяву очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що приватна військова компанія припинила вербувати ув'язнених для участі у війні проти України. У розвідці зазначають, що дані Федеральної служби виконання покарань Росії вже свідчать про падіння темпів набору ув’язнених з грудня 2022 року. "Новини про суворі реалії ПВК "Вагнера" в Україні, ймовірно, дійшли до ув’язнених і зменшили кількість волонтерів", - йдеться в аналізі британської розвідки, який публікується в Twitter міністерства оборони країни.

Ключовим фактором припинення роботи схеми, ймовірно, є посилення прямого суперництва між міністерством оборони Росії та ПВК "Вагнер". Регулярні російські військові, ймовірно, тепер також залучили переважну більшість резервістів, призваних за "частковою мобілізацією", йдеться у аналізі.

"Російське керівництво стоїть перед важким вибором: або продовжувати виснажувати свої сили, згортати задачі, або провести подальшу форму мобілізації", - вважають у британській розвідці.

++09:10++

Увечері 10 лютого Сили оборони України знищили 20 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", якими війська РФ атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Загалом за період з 18:00 по 23:55 силами та засобами Повітряних сил ЗС України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні командування у Facebook.

Пуски баражуючих боєприпасів здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря, повідомили у командуванні.

++08:10++

Під атаку дронами, яку війська РФ здійснили пізно ввечері вчора, потрапили об‘єкти енергетичної інфраструктури у двох районах Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. "В Криворізькому районі ворог атакував енергетичні об’єкти у двох громадах. Один з об‘єктів вже був уражений раніше. На місці влучань сталися пожежі, які нині вже ліквідовані. Головне – люди не постраждали", - написав він у Telegram.

Також під удар потрапив Нікопольський район, там влучання дрону теж спричинило займання на об’єкті енергетичної інфраструктури. Вогонь вже приборкали рятувальники, минулося без жертв, повідомив Лукашук.

Внаслідок цих нічних атак є руйнування, масштаби уточнюються, додав він.

++07:40++

Ввечері 10 лютого війська РФ здійснили чергову атаку на об'єкти критичної інфраструктури південних регіонів України. Один з 12 запущених дронів-камікадзе влучив в і раніше уражений об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" ЗСУ.

Інші безпілотники були збиті силами і засобами української ППО. "П'ять дронів збито над Миколаївщиною, чотири над морем, на підльоті до Одещини, два – над Херсонщиною", - йдеться у повідомленні командування у Facebook.

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++07:20++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби війська РФ випустили 106 ракет по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі. Під час атаки були застосовані 32 зенітні керовані ракети С-300, та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищила українська ППО. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Крім того, війська РФ завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". 22 дрони збила ППО. Також - здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у генштабі, наголошуючи, що загроза нових ударів залишається високою.

Окрім того, війська РФ продовжують наступальні дії на пяти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. "Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення", - повідомляють у генштабі ЗСУ.