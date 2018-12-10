 Time назвав ″Людиною року″ групу журналістів, серед них - Джамаля Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2018

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Новини

Time назвав "Людиною року" групу журналістів, серед них - Джамаля Хашоггі

Убитий саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, двоє ув'язнених журналістів Reuters, редакція американської газети й журналістка з Філіппін визнані "Людиною року" за версією американського журналу Time.

Портрет Джамаля Хашоггі

Портрет Джамаля Хашоггі

Американський часопис Time у вівторок, 11 грудня, визнав "Людиною року" журналістів, які є "оборонцями" в війні за правду.

Ідеться про саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, вбитого в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі на початку жовтня.

Окрім Хашоггі, Time назвав філіппінську журналістку Марію Рессу, а також двох журналістів Reuters - громадян М'янми Ва Лона та К'яв Сое Оо, яких нещодавно засудили до семирічного ув'язнення за нібито незаконне володіння таємними державними документами.

Також американський журнал долучив до цього переліку редакцію американської Capital Gazette із міста Аннаполіс (штат Меріленд), на яку в червні 2018 року напав озброєний чоловік і вбив п'ятьох людей.

Ці журналісти "є представниками великої боротьби, яку провадять незліченні інші в усьому світі", цитує рішення Time інформагенція AP.

Торік Time присудив звання "Людина року" жінкам, які взяли участь у флешмобі #MeToo.

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