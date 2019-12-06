Time визнав екоактивістку Грету Тунберг "Людиною року"

Американське видання Time у середу, 11 грудня, визнало "Людиною року" школярку-екоактивістку зі Швеції Грету Тунберг, яка вважається засновницею кліматичного руху Fridays for Future.

"Упродовж 16 місяців відтоді, як почався її протест, вона виступила перед главами держав в ООН, зустрілася з Папою Римським, посварилася з президентом США і надихнула чотири мільйони людей приєднатися до глобального кліматичного страйку", - йдеться в повідомленні журналу, цитує агенція новин Reuters.

Сама лауреатка, котра нині перебуває на кліматичному саміті в Мадриді, заявила, що винагорода стала "дещо несподіваною" для неї, наводить її слова агенція новин AP.

Нагадаємо, торік Time визнав "Людиною року" журналістів, які є "оборонцями" в війні за правду. Серед них був і саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, вбитий на початку жовтня 2018 в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.