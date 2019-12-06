 Time визнав екоактивістку Грету Тунберг ″Людиною року″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2019

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Новини

Time визнав екоактивістку Грету Тунберг "Людиною року"

16-річна ініціаторка руху Fridays for Future Грета Тунберг визнана "Людиною року" за версією американського журналу Time.

Грета Тунберг

Грета Тунберг (архівне фото)

Американське видання Time у середу, 11 грудня, визнало "Людиною року" школярку-екоактивістку зі Швеції Грету Тунберг, яка вважається засновницею кліматичного руху Fridays for Future.

"Упродовж 16 місяців відтоді, як почався її протест, вона виступила перед главами держав в ООН, зустрілася з Папою Римським, посварилася з президентом США і надихнула чотири мільйони людей приєднатися до глобального кліматичного страйку", - йдеться в повідомленні журналу, цитує агенція новин Reuters.

Сама лауреатка, котра нині перебуває на кліматичному саміті в Мадриді, заявила, що винагорода стала "дещо несподіваною" для неї, наводить її слова агенція новин AP.

Нагадаємо, торік Time визнав "Людиною року" журналістів, які є "оборонцями" в війні за правду. Серед них був і саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, вбитий на початку жовтня 2018 в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

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Аудіо й відео до теми

Як Грета: молоді активісти вимагають захистити клімат в Україні - #LocalHeroes (26.09.2019)  

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