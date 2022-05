Джордж Сорос пожертвував 18 мільярдів доларів США фонду Open Society - ЗМІ

Відомий фінансист та меценат Джордж Сорос передав фонду Open Society ("Відкрите суспільство") 18 мільярдів доларів США, повідомляють американські видання The Wall Street Journal та The New York Times.