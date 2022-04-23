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The Wall Street Journal

The Wall Street Journal - щоденна англомовна газета, яка видається в Нью-Йорку.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "The Wall Street Journal". The Wall Street Journal є міжнародним англомовним щоденним виданням. Газета виходить у видавництві Dow Jones & Company у Нью-Йорку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

WSJ: Росія намагається приховати вплив західних санкцій

WSJ: Росія намагається приховати вплив західних санкцій 23.04.2022

Російська влада припинила публікувати банкову звітність, а також дані щодо державного боргу та нафти. Так Москва хоче захистити економіку країни від подальших санкцій через війну в Україні, пише The Wall Street Journal.
У ЄС пропонують запровадити санкції до двох дочок Путіна - ЗМІ

У ЄС пропонують запровадити санкції до двох дочок Путіна - ЗМІ 06.04.2022

За даними Bloomberg і The Wall Street Journal, двом донькам Володимира Путіна загрожують західні санкції через повномасштабну війну Росії проти України.

Чи готувала Росія наступ на Україну: висновки західних аналітиків

Чи готувала Росія наступ на Україну: висновки західних аналітиків 22.04.2021

Весь квітень Росія перекидала війська до кордонів з Україною та в Крим. Політики на Заході попереджали про небезпеку військового конфлікту. Аналітики робили свої прогнози. Їхні висновки - в огляді DW.
РФ перекинула до Криму більше літаків, ніж припускав Захід - WSJ

РФ перекинула до Криму більше літаків, ніж припускав Захід - WSJ 20.04.2021

Видання The Wall Street Journal проаналізувало дані супутникових знімків і дійшло висновку про більшу кількість перекинутих РФ літаків до анексованого Криму, ніж вважалось досі.

Трамп міг приховати інформацію про позитивний тест на коронавірус - WSJ

Трамп міг приховати інформацію про позитивний тест на коронавірус - WSJ 05.10.2020

За даними ділового видання The Wall Street Journal, президент США отримав позитивні результати експрестесту ще до дебатів з Байденом. Тим часом лікарі не виключають, що самого Трампа можуть виписати.
Через коронавірус у США виник дефіцит золота

Через коронавірус у США виник дефіцит золота 28.03.2020

Банкіри з Волл-стріт через брак золота звернулися за допомогою до Королівського канадського монетного двору, пише The Wall Street Journal.
Болтон намагається завадити КНР придбати Мотор Січ - ЗМІ

Болтон намагається завадити КНР придбати "Мотор Січ" - ЗМІ 24.08.2019

Джон Болтон вважає, що отримання контролю над підприємством з виробництва авіаційних двигунів може дати Китаю доступ до важливих технологій в сфері оборони, пише видання The Wall Street Journal.
Очима карикатуриста: Назустріч новому штату - Трамп хоче купити Гренландію?

Очима карикатуриста: Назустріч новому штату - Трамп хоче купити Гренландію? 16.08.2019

Напередодні візиту до Данії Дональд Трамп зацікавився можливістю купівлі данської автономії Гренландії, пише The Wall Street Journal. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на плани президента США.
Дональд Трамп замислився над купівлею Гренландії - WSJ

Дональд Трамп замислився над купівлею Гренландії - WSJ 16.08.2019

Дональд Трамп цікавиться можливістю придбання Сполученими Штатами данського острова Гренландія, пише The Wall Street Journal.

США мають намір вивести свої війська з Сирії до кінця квітня

США мають намір вивести свої війська з Сирії до кінця квітня 08.02.2019

Американські військові залишать Сирію до кінця квітня, пише газета The Wall Street Journal. Пентагон відмовився назвати графік виведення.

WSJ: Російські хакери зламали мережі енергетичних компаній США

WSJ: Російські хакери зламали мережі енергетичних компаній США 24.07.2018

Хакери Energetic Bear проникли в мережі енергетичних компаній США, пише The Wall Street Journal. Жертвами нападу стали сотні фірм, хакери використовували облікові дані співробітників.
Трамп вирішив заморозити багатомільйонну допомогу Сирії - WSJ

Трамп вирішив заморозити багатомільйонну допомогу Сирії - WSJ 31.03.2018

Адміністрація Дональда Трампа наказала Державному департаменту заморозити виділення 200 мільйонів доларів допомоги для Сирії, повідомляє видання The Wall Street Journal.
Джордж Сорос пожертвував 18 мільярдів доларів США фонду Open Society - ЗМІ

Джордж Сорос пожертвував 18 мільярдів доларів США фонду Open Society - ЗМІ 18.10.2017

Відомий фінансист та меценат Джордж Сорос передав фонду Open Society ("Відкрите суспільство") 18 мільярдів доларів США, повідомляють американські видання The Wall Street Journal та The New York Times.
WSJ розповіла про зв'язки Манафорта з російським олігархом Дерипаскою

WSJ розповіла про зв'язки Манафорта з російським олігархом Дерипаскою 31.08.2017

Екс-керівник передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт пов'язаний з російським олігархом Олегом Дерипаскою, якого відносять до найбагатших росіян, стверджує видання The Wall Street Journal.
ЗМІ: Трамп хоче замінити безоплатні гранти Україні кредитами

ЗМІ: Трамп хоче замінити безоплатні гранти Україні кредитами 22.05.2017

Білий дім пропонує відмовитися від надання безоплатної військової допомоги кільком країнам, замінивши її на кредити, повідомляє The Wall Street Journal. У переліку цих країн є і Україна.
ЗМІ: Новий закон може збільшити тиск на Apple у питанні захисту даних

ЗМІ: Новий закон може збільшити тиск на Apple у питанні захисту даних 19.02.2016

Сенатори США розглядають законопроект, що передбачає штрафи для технологічних підприємств за відмову співпрацювати з владою у питанні передачі даних користувачів, повідомляє видання The Wall Street Journal.
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