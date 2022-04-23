The Wall Street Journal

Чи готувала Росія наступ на Україну: висновки західних аналітиків

Весь квітень Росія перекидала війська до кордонів з Україною та в Крим. Політики на Заході попереджали про небезпеку військового конфлікту. Аналітики робили свої прогнози. Їхні висновки - в огляді DW.