The Telegraph: Країни ЄС постачали Росії зброю попри ембарго

Щонайменше 10 країн-членів Євросоюзу експортували до Росії військово-технічні засоби на суму у майже 350 мільйонів євро в обхід ембарго, яке запровадили через анексію Криму у 2014 році. Про це пише британське видання The Telegraph з посиланням на дані ЄС.

Виходячи з цих даних, близько 78 відсотків загального обсягу поставок припало на німецькі та французькі компанії, які в 2015-2020 роках забезпечили Росію військовою технікою більш ніж на 273 мільйонів євро. "Вони відправляли Москві обладнання, у тому числі бомби, ракети, снаряди та гармати, незважаючи на ембарго ЄС на постачання озброєнь до Росії, введене після анексії Криму у 2014 році", - пише газета.

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Крім Німеччини та Франції, військову продукцію Росії постачали Італія, Австрія, Болгарія, Чехія та Великобританія.

Журналісти припускають, що отримана Москвою зброя нині, ймовірно, використовується у війні проти України. У 2021 році, коли Кремль готувався до нападу, країни ЄС продали Росії зброю та боєприпаси на 39 мільйонів євро, випливає з даних Єврокомісії.

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З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого ЄС запровадив додаткові обмеження на експорт товарів подвійного призначення до Москви. Проте лазівка, що дозволяла обходити ембарго, була закрита лише 8 квітня під тиском балтійських та східноєвропейських країн–членів Євросоюзу.