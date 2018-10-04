The Sunday Times: Великобританія готова відповісти на можливу агресію Росії кібератаками

Лондон готовий залучити кібервійська, якщо Москва, наприклад, вирішить захопити невеликі острови Естонії, вторгнутися до Лівії або нападе на британські війська, пише The Sunday Times.
Великобританія розглядає можливість здійснення кібератак проти Москви, як відповідь на можливу російську агресію. Про це в неділю, 7 жовтня, повідомляє газета The Sunday Times з посиланням на джерела.
У Великобританії немає достатніх ресурсів, щоб протистояти агресії Кремля, не використовуючи при цьому свої ядерні балістичні ракети Trident. Тому представники оборонного відомства Великобританії прийняли рішення розвивати кіберпотенціал країни з тим, щоб за необхідності "вимкнути світло" в Кремлі, пише видання.
Кібервійська Великобританія може застосувати, наприклад, в тому випадку, якщо Росія "вирішить захопити невеликі острови Естонії, щоб перевірити відданість НАТО статті свого статуту про те, що напад на одну країну блоку є атакою на весь блок", пише The Sunday Times. Серед варіантів газета також перераховує можливе "вторгнення Росії до Лівії, щоб встановити контроль над нафтовими запасами і спровокувати нову міграційну кризу в Європі", а також "напад нерегулярних російських формувань на британські війська або загрозу для нових британських авіаносців".
Цими вихідними Великобританія проводить найбільші за останні десять років військові навчання: в маневрах в Омані беруть участь близько 5,5 тисяч військових. У них також задіяні 200 одиниць бронетехніки, шість кораблів і вісім літаків. На навчаннях, зокрема, відпрацьовують і проведення кібератак, а також інсценування битви з противником, який нібито використовує "російські танки Т-72" - їхню роль виконує кінна гвардія, пише газета.