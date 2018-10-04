The Sunday Times: Великобританія готова відповісти на можливу агресію Росії кібератаками

Великобританія розглядає можливість здійснення кібератак проти Москви, як відповідь на можливу російську агресію. Про це в неділю, 7 жовтня, повідомляє газета The Sunday Times з посиланням на джерела.

У Великобританії немає достатніх ресурсів, щоб протистояти агресії Кремля, не використовуючи при цьому свої ядерні балістичні ракети Trident. Тому представники оборонного відомства Великобританії прийняли рішення розвивати кіберпотенціал країни з тим, щоб за необхідності "вимкнути світло" в Кремлі, пише видання.

Кібервійська Великобританія може застосувати, наприклад, в тому випадку, якщо Росія "вирішить захопити невеликі острови Естонії, щоб перевірити відданість НАТО статті свого статуту про те, що напад на одну країну блоку є атакою на весь блок", пише The Sunday Times. Серед варіантів газета також перераховує можливе "вторгнення Росії до Лівії, щоб встановити контроль над нафтовими запасами і спровокувати нову міграційну кризу в Європі", а також "напад нерегулярних російських формувань на британські війська або загрозу для нових британських авіаносців".

Цими вихідними Великобританія проводить найбільші за останні десять років військові навчання: в маневрах в Омані беруть участь близько 5,5 тисяч військових. У них також задіяні 200 одиниць бронетехніки, шість кораблів і вісім літаків. На навчаннях, зокрема, відпрацьовують і проведення кібератак, а також інсценування битви з противником, який нібито використовує "російські танки Т-72" - їхню роль виконує кінна гвардія, пише газета.