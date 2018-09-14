 The Sunday Mirror: Підозрювані в отруєнні Скрипалів мали спільників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2018

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Новини

The Sunday Mirror: Підозрювані в отруєнні Скрипалів мали спільників

Слідчі вважають, що до поїздки в Солсбері підозрювані в отруєнні Скрипалів Руслан Боширов і Олександр Петров зустрічалися з лікарем і ще одним помічником, який працює в російському посольстві.

Олександр Петров та Руслан Боширов

Олександр Петров та Руслан Боширов

Британські слідчі розшукують двох ймовірних спільників Руслана Боширова і Олександра Петрова, яких підозрюють в отруєнні Сергія Скрипаля в Солсбері. Про це увечері в суботу, 15 вересня, повідомило видання The Sunday Mirror з посиланням на джерело в британському уряді.

Повідомляється, що один зі спільників підозрюваних, якого в статті називають "доктор Новачок", є лікарем, і його завданнями було не допустити зараження отрутою виконавців замаху, а також надати їм допомогу, якщо це все-таки станеться. Це дозволило б уникнути долучення до справи поліції або британських лікарів, зазначає The Sunday Mirror.

За словами співрозмовника видання, ймовірно, після реєстрації в готелі City Stay Hotel в Лондоні Боширов і Петров зустрічалися з "доктором Новачком" і ще одним помічником, який працює в російському посольстві. Після цього вони сіли на поїзд до Солсбері.

Раніше інші джерела повідомили The Sunday Mirror, що британській поліції відомі дані їхніх справжніх документів, оскільки камери відеоспостереження оснащені програмою, що дозволяє порівнювати обличчя людей з фото з паспортної бази.

Що робили Боширов і Петров в лондонському готелі

The Sunday Mirror також дізналася, чим займалися у Великобританії Боширов і Петров крім поїздки в Солсбері. За інформацією видання, в поліцію звернувся чоловік, який зупинявся в готелі City Stay Hotel в ті ж дні, що і ймовірні агенти ГРУ. Він впізнав на поширених в ЗМІ фото Петрова, з яким, за його словами, зіткнувся в туалеті готелю.

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Боширову і Петрову, підозрюваним у замаху на Скрипаля, довелося дати інтерв'ю RT в якості покарання за те, що вони "наслідили" в ході спецоперації, пише The Telegraph. (16.09.2018)

Чоловік розповів, що з номера Боширова і Петрова в ніч на 4 березня поширювався запах марихуани. За його словами, пізніше в номер прийшла жінка, мабуть, повія. Він поскаржився співробітникам готелю на шум з їхнього номера. 

Раніше ЗМІ повідомили, що в паспортах підозрюваних стоять позначки, які вказують на їхню причетність до спецслужб. Крім того, на документах чоловіків стоїть печатка "Відомостей не давати" з номером телефону. За даними журналістів, які додзвонились за ним, цей номер належить міноборони РФ.

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Журналісти ABC News і Independent повідомили, що зателефонували за номером з документів Олександра Петрова, якого Лондон підозрює в отруєнні Скрипалів. Їм відповіли, що це міноборони РФ.

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