Теракт у Новому Орлеані: 10 загиблих, десятки поранених

Щонайменше 10 людей загинули і 30 поранені внаслідок наїзду вантажівки на натовп на вулицях Нового Орлеана під час святкування Нового року. Мерка міста назвала інцидент "терористичною атакою".

Щонайменше 10 людей загинули і 30 дістали поранень внаслідок наїзду вантажівки на великий натовп на перехресті вулиць Канал-стріт і Бурбон-стріт у Французькому кварталі Нового Орлеана під час святкування Нового року рано вранці в середу, 1 січня. Як ідеться у повідомленні міського уряду, ніякої додаткової інформації наразі не надходило.

Мерка Нового Орлеана Латойя Кантрелл, своєю чергою, назвала інцидент "терористичною атакою", повідомила агенція AP. Керівник місцевої поліції на пресконференції додав, що уже встановлено, що наїзд був умисним, "нападник мав намір наїхати на якомога більшу кількість людей".

Алетея Дункан, помічник спеціального агента, відповідального за місцеве відділення ФБР у Новому Орлеані, заявила, що офіційні особи розслідують факт виявлення на місці події щонайменше одного ймовірного саморобного вибухового пристрою.

Раніше телеканал CBS News з посиланням на очевидців повідомив, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп, після чого водій вийшов і почав стріляти зі зброї, а поліція відкрила вогонь у відповідь. "За попередніми даними, автомобіль, можливо, в'їхав у групу людей. Постраждалі невідомі, але є повідомлення про загиблих, - повідомив представник поліції Нового Орлеана в інтерв'ю CBS News.

"Жахливий акт насильства стався на Бурбон-стріт сьогодні вранці", - заявив губернатор Луїзіани Джефф Лендрі у соцмережі X, закликавши людей триматися подалі від району, де стався напад.

Постраждалі були доставлені до щонайменше п'яти різних лікарень, згідно з даними NOLA Ready, міського департаменту готовності до надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, увечері 20 грудня автомобіль BMW в'їхав на великій швидкості в юрбу людей на різдвяному ярмарку в німецькому Магдебурзі, внаслідок чого п'ятеро людей, у тому числі 9-річний хлопчик, загинули, а ще 235 постраждали.