 Посилення тероборони в Києві - реальна підготовка чи політичний піар? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.12.2021

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Україна

Посилення тероборони в Києві - реальна підготовка чи політичний піар?

На тлі загрози загострення конфлікту з РФ у місті Київ вирішили не чекати й створити штаб тероборони. З боку міністра оборони пролунала критика. В КМДА заспокоюють: система територіальної оборони буде інтегрована в ЗСУ.

Ukraine Kiew Zivilverteidigung

З 1 січня в Україні вводиться в дію закон "Про основи національного спротиву", ухвалення якого влітку цього року ініціював президент Володимир Зеленський. Закон дозволить створити в Збройних сила України (ЗСУ) окремий рід військ - сили територіальної оборони. Десять тисяч військовослужбовців, які увійдуть у ці війська, займатимуться територіальною обороною, організацією руху опору та підготовкою громадян України до спротиву.

Водночас міське керівництво Києва вирішило не чекати, коли сили територіальної оборони ЗСУ будуть створені, й обіцяє вже найближчим часом розгорнути систему територіальної оборони для захисту міста в разі збройної агресії Росії. За словами заступника голови Київської міської держадміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка, Київ створює штаб територіальної оборони, а у січні планується провести командно-штабні навчання.

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Тероборона - суперечка навколо повноважень

"Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів", - заявив міський голова Віталій Кличко на нараді з організації територіальної оборони. У засіданні взяли участь керівники департаменту муніципальної безпеки, бригади територіальної оборони столиці, правоохоронці та представники головного командування Збройних сил України.  

У міністерстві оборони такі дії та заяви київської влади розцінили, як "політичний піар" на темі територіальної оборони й наголосили, що місцева влада не може створювати штаби тероборони, адже це компетенція виключно військових. У відомстві заявляють, що етапи і порядок створення сил територіальної оборони визначаються головнокомандувачем Збройних сил України.

"Ми виходимо на практичну стадію реалізації положень цього фундаментального закону. І важливо, щоб кожен розумів, де його компетенція починається і де завершується. (...) Армія формує структуру Сил тероборони, готує відповідні плани, ставить завдання, призначає командирів, надає зброю. А міські та сільські голови, загалом місцеве самоврядування робить свій внесок у забезпечення належної матеріальної бази. Мають бути приміщення, електрика, вода, тепло, чисті вулиці, вирішені інші супутні питання. І ми вдячні за підтримку, яка вже надається", - роз'яснив міністр оборони України Олексій Резніков, слова якого цитує пресслужба оборонного відомства.

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Втрачений час у створенні сил тероборони

Хто відіграє головну роль у створенні сил територіальної оборони? Це питання викликало гострі політичні дискусії ще до ухвалення закону "Про основи національного спротиву". Місцеві органи влади воліли очолювати цей процес і аргументували це тим, що тероборона має стояти саме на захисті території, за яку вони відповідають. Натомість їхні опоненти з Офісу президента відповідали, що це може призвести до сепаратизму, тому наполягали, аби створенням Сил тероборони займалися Збройні сили України.

"Ми так багато часу втратили в суперечках, хто буде створювати тероборону, замість того, аби напрацьовувати практичну реалізацію, починаючи з кожного села та міста. Зараз у нас реальна загроза вторгнення Росії, і всі політичні мечі мають бути закопані. Потрібно реальні рішення і вже зараз", - каже голова правління Всеукраїнського об'єднання "Патріот" Ганна Майборода. Вона як представниця громадськості брала участь у розробці альтернативних до президентського законопроєктів по теробороні.

На думку Майбороди, на тлі загрози вторгнення Росії в Україну військові вже мали б взаємодіяти з місцевою владо, аби налагодити систему територіальної оборони. Вона звернула увагу на те, що для реального створення Сил тероборони необхідно ухвалити ще низку нормативних актів. "А як що у нас завтра війна, що робити керівникам міст і громадянам? Люди хочуть вже розуміти, як буде організована евакуація, забезпечення харчами. Не має значення, хто головний, головне - результат", - вважає Майборода.

Система тероборони буде інтегрована в ЗСУ

Заступник директора департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Михайло Щербина заспокує, що жодного перетягування ковдри з військовими в питанні формування системи тероборони не буде. Він запевняє, що вже створені структури дадуть можливість ЗСУ швидко сформувати Сили територіальної оборони для столиці. "Як закон (про тероборону - Ред.) набуде чинності і будуть сформовані бригади, то начальником штабу стане керівник бригади від ЗСУ. Все, що є зараз, інтегруватиметься в новостворену систему", - пояснює Михайло Щербина в розмові з DW.

На фоні загрози російського вторгнення збільшилась кількість киян, які записуються до територіальної оборони, каже далі Щербина. "Є великий запит: люди телефонують, замість походу в кіно чи кав’ярню на вихідних приходять на заняття з військової підготовки як волонтери. З них десь 10 відсотків - це жінки. Приходять навіть цілими сім'ями. Ми працюємо з комунальними підприємствами міста, співробітники яких теж можуть записуватися в тероборону", - розповів Щербина.

За його словами, вже укладено до 350 контрактів на проходження служби у бригадах територіальної оборони Києва. Загалом же, як повідомив заступник директора департаменту муніципальної безпеки КМДА, для сил територіальної оборони Києва потрібно буде близько п'яти тисяч людей.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевін Мертенс


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