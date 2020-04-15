Термометрія на в'їздах до Києва: де і кого перевірятимуть з 16 квітня

У Київській міській держадміністрації (КМДА) у середу, 15 квітня, дали додаткові роз'язнення щодо проведення на основних в'їздах до Києва з 16 квітня вимірювання температури тіла водіям і пасажирам автотранспорту.

"Перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні й вантажопасажирські автомобілі та легкові автомобілі, які перевозять більше трьох осіб включно з водієм", - повідомляється на сайті КМДА. Також у адміністрації додали, що інформація про виняткові умови для проїзду автомобілістів із номерними знаками АА і КА, яку поширили деякі ЗМІ, не відповідає дійсності. "Норма щодо термометрії однаково застосовуватиметься до всіх легкових автомобілів з кількістю осіб у салоні троє і більше", - наголосили в міськадміністрації.

КПП розташовуватимуться на в'їздах і виїздах з міста за адресами: вулиця Богатирська, 32е; Броварський проспект; Бориспільське шосе; проспект Академіка Глушкова; Житомирське шосе; Гостомельське шосе, 1/1; Дніпровське шосе; вулиця Вишгородська, 83а; 27-ий кілометр Столичного шосе.

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Повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів розпочнеться о 13:00. До цього часу термометрію проводитимуть для пасажирів автобусів. Паралельно триватиме облаштування КПП та звуження дороги.

"Отже, якщо до столиці прямує людина із нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати. Якщо температура вище 37,5 градуса та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію. В разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів і якщо людина має симптоми ГРВІ, - викликатимуть бригаду швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого", - роз'яснили в КМДА.

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Як повідомлялося, запровадити вимірювання температури людей при в'їзді до столиці планувалося з 6 квітня, однак правоохоронці не змогли проводити температурний скринінг, оскільки це мають право робити тільки лікарі. В поліції Києва тоді повідомили, що не було розпорядження про створення робочих груп за участі медпрацівників та правоохоронців.

Станом на 15 квітня в Києві зафіксовано вже 612 підтверджених випадків захворювання COVID-19.