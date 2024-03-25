Теракт у "Крокус Сіті" - що відомо про угруповання ІДІЛ-К?25 березня 2024 р.
Невдовзі після скоєння нападу на концертний зал "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї в ніч на 22 березня відгалуження міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ або ІД), що називає себе "Ісламська держава провінції Хорасан" (ІДІЛ-К), взяло на себе відповідальність за скоєне. Заява була оприлюднена через пов'язаний з ІДІЛ ресурс Amaq і поширена на платформі Telegram. Згодом бойовики ІД поширили відео теракту у "Крокус Сіті".
Хто стоїть за ІДІЛ-К?
ІДІЛ-К вважається одним з найжорстокіших відгалужень ІД. Починаючи від 2015 року, це міжнародне джихадистське терористичне угруповання відповідальне за смерті тисяч людей унаслідок нападів в Афганістані та Пакистані.
Назва угруповання походить від Хорасану - давньої назви регіону, що охоплює частини Ірану, Туркменістану та Афганістану, хоча, власне, його діяльність виходить за межі цього регіону.
ІДІЛ-К була заснована в 2014 році групою перебіжчиків з радикального ісламістського руху "Талібан" та міжнародного терористичного угруповання "Аль-Каїда" в Пакистані та Афганістані. Саме угруповання ІДІЛ-К сповідує насильницьку інтерпретацію джихадизму.
У 2015 році угруповання офіційно назвало себе відгалуженням ІД у регіоні Хорасан. Як і ІД, ІДІЛ-К також ставить собі за мету створення міжнародного халіфату - держави для мусульман із законами й правилами, написаними згідно з їхньою власною радикальною інтерпретацією ісламу.
Чи підтримує ІДІЛ-К контакти з іншими джихадистськими угрупованнями?
Аналітики описують зв'язки між членами ІДІЛ-К та іншими ісламістськими терористичними угрупованнями як досить мінливі, оскільки бойовики й фракції з таких угруповань, як "Аль-Каїда" і "Талібан", часто переходять до ІДІЛ-К.
До того, як "Талібан" повернув собі владу в Афганістані в серпні 2021 року, як американські, так і колишні афганські урядові сили завдавали ударів по ІДІЛ-К в Афганістані, насамперед намагаючись знищити багатьох її ватажків середньої та вищої ланки.
Однак безпековий вакуум, що постав унаслідок виведення військ США з Афганістану, надав угрупованню нового імпульсу. Це дозволило їм створити нові тренувальні табори та розширити свої міжнародні мережі.
Наскільки тісні стосунки ІДІЛ-К з талібами?
Таліби запевняють, що вони намагаються стримувати діяльність ІДІЛ-К, і стверджують, що їхні сили безпеки заарештували й затримали тисячі членів угруповання з моменту повернення руху до влади.
Однак, за повідомленнями ЗМІ, можливості талібів стримувати угруповання вважаються недостатніми й неефективними, оскільки напади його джихадистів на етнічні та релігійні меншини в Афганістані стають дедалі частішими.
Організація Об'єднаних Націй (ООН) неодноразово висловлювала занепокоєння тим, що такі угруповання, як "Аль-Каїда" та ІДІЛ-К, через свої зв'язки з членами "Талібану" можуть заволодіти сучасною зброєю НАТО, залишеною міжнародними військами, які вивели з Афганістану. Ця країна стала для них притулком через брак контролю за ситуацію з безпекою.
Нещодавня терористична діяльність ІДІЛ-К
ІДІЛ-К взяла на себе відповідальність за вибух бомби в іранському місті Керман 3 січня 2024 року, внаслідок чого загинуло 95 людей. За повідомленнями інформагентств, американські спецслужби застерегли уряд у Тегерані про заплановану атаку за кілька тижнів до неї, як і у випадку з нещодавнім терактом у Москві.
З часу своєї нещодавньої появи це терористичне угруповання дедалі більше зосереджує свою увагу на Росії. Раніше в березні цього року представники американської розвідки повідомили, що угруповання активно діє в Росії й планує напади в Москві.
ФСБ РФ заявила, що запобігла збройному нападу джихадистів на синагогу в Калузькій області під Москвою 7 березня.
На думку експертів, одним із мотивів терактів у Росії могло стати втручання Кремля у громадянську війну в Сирії. Адже Москва підтримувала президента Сирії Башара Асада і завдавала авіа- та ракетних ударів по позиціях ІД. Відтоді багато ватажків ІД засудили Путіна як лідера, на руках якого кров мусульман.
Пропаганда ІДІЛ-К також нерідко пояснює свої дії історією радянського вторгнення в Афганістан та окупацією радянськими військами Афганістану з 1979 по 1989 рік.
Загроза й для Європи
Крім РФ, це ісламістське угруповання намагається скоїти теракти в Європі. Приміром, за останні роки німецька поліція заарештувала декількох прихильників ІДІЛ-К.
Останній раз двох підозрюваних у прихильності до "Ісламської держави" заарештували в березні у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Їх звинуватили у плануванні нападу на шведський парламент.
Раніше ватажки ІДІЛ-К оголосили, що завдаватимуть ударів у відповідь проти Швеції, Нідерландів і Данії, оскільки в цих країнах були випадки спалення Корану.
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