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СуспільствоУкраїна

У Дніпрі затримали підозрюваного у теракті біля будівлі ТЦК

Дмитро Шварц
15 грудня 2024 р.

У Дніпрі затримали 37-річного раніше судимого місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні теракту біля будівлі ТЦК та СП. За даними слідчих, фігурант діяв за вказівками спецслужб РФ. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Український поліцейський
Затриманому загрожує довічне ув'язненняФото: picture-alliance/dpa/Sputnik/Stringer

Поліцейські Дніпра у суботу, 14 грудня, заявили про затримання 37-річного раніше судимого місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні теракту, який стався того ж дня біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у центральному районі міста.

"Попередньо відомо, що фігурант діяв за вказівками спецслужб РФ. У результаті проведених оперативних заходів, поліцейські спільно з СБУ за кілька годин розшукали та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні Національної поліції України.

Також правоохоронці повідомили, що за фактом теракту відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.258 Кримінального кодексу України, а затриманому загрожує довічне ув’язнення.

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За повідомленням Служби безпеки України (СБУ), підозрюваний встановив та підірвав саморобний вибуховий пристрій.

За даними джерел "Української правди", затриманим виявився Рубен Восканян.

Нагадаємо, що у суботу близько о 14:45 стався вибух біля будівлі ТЦК та СП у центральному районі міста. Унаслідок події загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед них двоє поліцейських. За даними ЗМІ, загиблим виявився військовий, імовірно, було підірвано автомобіль.

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