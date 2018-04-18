 Telegram видалили з переліку заборонених в РФ ресурсів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2020

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Новини

Telegram видалили з переліку заборонених в РФ ресурсів

Месенджер Telegram був заблокований на території РФ з квітня 2018 року після відмови надати ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів.

Роскомнагляд видалив Telegram з реєстру заборонених ресурсів

Роскомнагляд видалив Telegram з реєстру заборонених ресурсів

Роскомнагляд у четвер, 18 червня, видалив заблокований раніше сайт telegram.org з реєстру забороненої в РФ інформації. Ще зранку четверга ресурс перебував у реєстрі, а доступ до сайту обмежувався операторами зв'язку. В даний час сайт доступний з мобільних пристроїв і персональних комп'ютерів, інформує агентство "Інтерфакс".

За словами інтернет-експерта Філіпа Куліна, який відстежує ситуацію з блокуванням інтернет-ресурсів у Росії, були розблоковані всі ресурси, які раніше підпали під "килимове блокування".

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Месенджер Telegram блокується за рішенням Таганського суду Москви від 13 квітня 2018 року у зв'язку з невиконанням російського законодавства про надання ФСБ ключів для дешифрування повідомлень користувачів. Відповідно до рішення суду Роскомнагляд почав обмежувати доступ до месенджера, а також блокувати VPN і проксі-сервіси, які надавали доступ до месенджера в Росії. Під блокування потрапили IP-адреси Amazon, Microsoft і Google. Через ці дії багато користувачів і власники інтернет-ресурсів почали стикатися з труднощами при доступі до сервісів і сайтів.

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Наприкінці травня 2018 року глава Роскомнагляду Олександр Жаров повідомляв, що було заблоковано 11 мільйонів IP-адрес, які використовує Telegram для обходу блокування. Згодом Роскомнагляд поступово знімав блокування тих чи інших IP-адрес, які, на його думку, більше не використовувалися командою месенджера для обходу блокувань.

Раніше в четвер в пресслужбі Роскомнагляду повідомили, що за погодженням з Генпрокуратурою РФ відомство знімає вимогу про блокування месенджера. "Позитивно оцінюємо висловлену засновником Telegram готовність протидіяти тероризму та екстремізму. За погодженням з Генеральною прокуратурою РФ Роскомнагляд знімає вимоги щодо обмеження доступу до месенджера Telegram", - йдеться в повідомленні відомства.

Прессекретарка Мосміськсуду Уляна Солопова повідомила, що Роскомнагляд може самостійно ухвалювати рішення про виконання або невиконання рішення суду, яким раніше були задоволені їхні вимоги щодо блокування месенджера Telegram.

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