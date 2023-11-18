Теки по 350 гривень: в міноборони кажуть про запит ЗСУ

Ціна у 351 гривню за одну обкладинку теки на тендері виникла через запит кадрового центру ЗСУ, стверджують у міноборони. У відомстві кажуть, що договір з такою ціною не укладався.

Служба внутрішнього аудиту міністерства оборони перевірила дії посадових осіб щодо тендеру з ціною у 351 гривню за одну обкладинку теки особової справи, повідомили в міністерстві у суботу, 18 листопада.

На початку місяця про те, що на закупівлю таких обкладинок було закладено більше 20,3 мільйона гривень, з посиланням на Prozorro повідомила низка українських ЗМІ, запідозривши, що очікувана вартість цієї продукції, ймовірно, завищена і сягає трьох тисяч гривень за штуку. Тоді в міноборони заявили, що відомство планувало закупити понад 58 тисяч тек, а середня очікувана вартість такої обкладинки при такому розрахунку складала 351 гривню. Водночас в міноборони пообіцяли, що внутрішній фінансовий аудит проведе перевірку і цієї ціни.

МО: Угоду на закупівлю тек не уклали

За результатами перевірки в міноборони повідомили, що за чотири місяці до тендеру кадровий центр Збройних сил України запропонував внести зміни до технічної специфікації обкладинок, завдяки чому у заявці Командування Сил логістики була встановлена зазначена ціна - 351 гривня за штуку.

На торгах за першим лотом була лише одна цінова пропозиція, яка дорівнювала очікуваній вартості - від київської поліграфічної фабрика "Зоря", пояснили у відомстві. "Після цього МОУ з’ясувало, що на ринку є дешевші пропозиції - приміром, схожі зразки папок за ціною від 140 до 325 гривень", - зауважили у міноборони і додали, що договір щодо цього тендеру наразі не підписаний.

У міністерстві також дійшли висновку, що зміни щодо технічних параметрів обкладинок, запропоновані кадровим центром ЗСУ, були надані без обґрунтування. "Враховуючи зазначене, Служба внутрішнього аудиту міноборони запропонувала кадровому центру ЗСУ внести зміни, які дозволять зменшити вартість товару та збільшити кількість учасників аукціону", - йдеться у повідомленні.

У оборонному відомстві додали, що перевірка триває і її остаточні результати будуть опубліковані після завершення. Також там наголосили, що Служба внутрішнього аудиту продовжує моніторинг та дослідження ризикованих операцій, а матеріали внутрішніх аудитів долучено до 25 кримінальних проваджень.

Скандали з закупівлями в міноборони

Непрозорі закупівлі міністерством оборони різних товарів - від продуктів харчування до одягу для військових - неодноразово викликали обурення у суспільстві, призводили до відставок і кримінальних справ. На початку листопада Служба безпеки України повідомила, що викрила колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та ексочільника департаменту держзакупівель міноборони Богдана Хмельницького на причетності до розтрати грошей на суму близько одного мільярда гривень при закупівлі неякісної військової форми. Зазначимо, що обидва раніше теж отримували підозри в причетності до злочинних оборудок під час воєнного стану. Шаповалов - у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції, а Хмельницький - у придбанні неякісних речей для ЗСУ, а саме трьох тисяч бронежилетів на суму понад 100 мільйонів гривень.

Резонанс через непрозорі закупівлі також вважається однією з причин відставки колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.

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