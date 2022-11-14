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Американська співачка Тейлор Свіфт
Американська співачка Тейлор Свіфт отримала найбільше нагород на MTV Europe Music Awards 2022.Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance
КультураНімеччина

Тейлор Свіфт вручили чотири нагороди MTV Europe Music Awards

Анатолій Арні | Степан Смишляєв
2 год. тому

На церемонії MTV Europe Music Awards, яка проходила в Німеччині вперше за десять років, найбільше нагород отримала Тейлор Свіфт.

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Американська співачка Тейлор Свіфт отримала нагороди як "найкраща поп-виконавеця", "найкраща виконавеця", а також за "найкраще відео" та "найкраще довге відео" за 10-хвилинний кліп на пісню All Too Well на церемонії MTV Europe Music Awards (MTV EMA), що відбулася в Дюссельдорфі в неділю, 13 листопада.

За кількістю нагород Свіфт обійшла британського співака Гаррі Стайлза, котрий був фаворитом церемонії: його номінували у семи категоріях, тоді як Свіфт - у шести. Однак у підсумку Стайлз зміг здобути нагороду лише за найкращий живий виступ.

Також по кілька нагород на церемонії отримали француз Девід Ґетта ("найкращий колаб" та "найкраща електронна музика") та американка Нікі Мінаж ("найкраща пісня" та "найкращий хіп-хоп-виконавець"). Нагорода у категорії "найкращий німецький виконавець" дісталася реперці Badmómzjay - вона була лауреатом премії й 2021 року. 

Нагороду здобули й українки

Спеціальну нагороду MTV EMA Generation Change, яку присуджують артистам за привернення уваги громадськості до світових проблем, цього року присудили українкам Ліні Дешвар, Анні Кутовій та Анфісі Яковині. Організатори премії відзначили їхню боротьбу "за права тих, хто постраждав від гуманітарної кризи в країні" у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України.

На церемонії також виступив переможець конкурсу "Євробачення-2022" - український гурт Kalush Orchestra, однак серед номінантів він представлений не був.

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Вперше за десять років церемонію приймала Німеччини

MTV EMA провели в Німеччині вшосте з 1994 року, коли була організована церемонія, і вперше за останні десять років. Попередні заходи проходили у Берліні у 1994-му та 2009-му році, у Франкфурті у 2001-му та 2012-му та Мюнхені у 2007-му році.

Серед гостей церемонії був присутній один із найуспішніших музикантів Німеччини Маріус Мюллер-Вестернхаґен (Marius Müller-Westernhagen), який пожартував, що захід "занадто гучний для нього", але вирішив відвідати премію, "тому що моїй дружині це подобається".

Badmómzjay зазначила, що за нагородженням спостерігала вся її родина. "Другий раз поспіль - це, звісно, чудово", - оцінила свої досягнення реперка.

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