ТЦК за кордоном не вручатимуть повістки - міноборони України

За кордоном ТЦК не працюватимуть, а вручення там повісток виглядає "доволі нереальним", заявили у міноборони України.

Військовозобов'язаним за кордоном представники українських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) не вручатимуть повістки, повідомив у четвер, 25 квітня, речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном. - Ред.) виглядає доволі нереальним", - цитує Лазуткіна агентство "Ітерфакс-Україна".

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Вимога оновити облікові дані

Водночас речник міноборони нагадав, що з 18 травня набирає чинності закон про посилення мобілізації і після цього військовозобов'язані мають 60 днів, щоб оновити свої облікові дані. Для тих, хто перебуває за кордоном, буде можливість зробити це в консульських установах чи в електронному кабінеті, додав Лазуткін."Якщо людина не зробила цього через 60 днів - настає час адміністративної відповідальності", - нагадав він.

Запуск електронного кабінету, через який можна буде оновити дані, заплановано у червні, наголосив Лазуткін.

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Нагадаємо, у зв'язку з законом про мобілізацію МЗС України тимчасово призупинило надання консульських послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. Також в українському уряді вирішили, що видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам видаватимуть лише на території України.