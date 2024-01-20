Тарнавський: Росія не завдала жодного авіаудару за добу

За словами командувача "Таврії", за добу не зафіксували авіаударів військ Росії, натомість вони концентрують наступ на Авдіївці та Новомихайлівці.

Після тижня значної активності російської авіації російська армія не завдали жодного авіаудару за останню добу. Про це станом на 6 ранку у суботу, 20 січня, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Натомість, продовжив він, Росія здійснила три ракетних удари із ЗРК С-300 по Донеччині та продовжує активно бити артилерією. Штурмові та наступальні дії війська РФ акцентують на Авдіївці та Новомихайлівці - переважно піхотою, майже без задіяння бронетехніки, додав Тарнавський.

За його словами, загалом за добу операційній зоні ОСУВ "Таврія" російські війська провели 49 бойових зіткнень та здійснили 592 артобстріли. Також зафіксована невдала спроба РФ покращити тактичне положення південніше Золотої Ниви, натомість у Запорізькій області таких було три - західніше Вербового, зазначив командувач.

Він повідомив, що загальні втрати РФ у живій силі склали 356 людей та 13 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, дві артсистеми, три БпЛА, три автомобіля та п'ять одиниць спецтехніки.

Читайте також: Тарнавський: На фронті - не глухий кут і 2024-й може бути важчим

Чотири з семи дронів РФ збили

Між тим командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що у ніч проти 20 січня війська РФ атакували України сімома бойовими дронами типу Shahed-136/131, які запустили з району Приморсько-Ахтарська, та трьома зенітними керованими ракетами С-300, випущеними з окупованих частин Луганщини та Донеччини.

"Мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено чотири ворожі БпЛА, решта три - не досягли своїх цілей", - зазначили в командуванні. За їхніми даними, протиповітряна оборона працювала у межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей.

Читайте також: ЗСУ стикаються з нестачею снарядів на всій лінії фронту - генерал Тарнавський