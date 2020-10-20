Танці на жердині: як українець став чемпіоном Німеччини

Те, що виробляє під стелею танцювальної студії Роман Конанчук, звичайним офісним смертним (нехай навіть і з річним абонементом у фітнес-клубі) і не снилося. Чіпляючись то руками, то ногами за жердину - під музику і без - він демонструє дива гнучкості, витривалості і спритності водночас, примудряючись при цьому ще й жартувати, висячи униз головою.

Роман Конанчук із Білої Церкви на Київщині - майстер спорту зі спортивної гімнастики і триразовий чемпіон Німеччини з танців на жердині або, як ще називають цей вид спорту, на пілоні (англійська назва - Pole Dance). Прихильники цього виду спорту, який стає дедалі популярнішим, виступають за включення танців на жердині до програми Олімпійських ігор.

"Це складніше, ніж заняття фізкультурою на вулиці або у фітнес-клубі, - говорить Роман Конанчук. - При цьому далеко не всі визнають танцювальну аеробіку на жердині видом спорту. Все-таки вона все ще асоціюється зі стриптизом і нічними клубами".

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Акробатика на жердині: спорт чи стриптиз?

На календарі - субота, на годиннику - полудень, місце дії - колишній промисловий квартал у берлінському районі Кройцберг, переобладнаний у креативний лофт-простір. Власного приміщення у Романа Конанчука нині немає. Тренування й показові виступи він проводить у студії Івон Гауґ (Yvonne Haug), колишньої чемпіонки Німеччини з художньої гімнастики, яка, як і Роман, після спортивної кар'єри розпочала нову - в акробатиці на жердині.

Pole Dance: тренування в Берліні

Пандемія COVID-19 не оминула й танці на пілоні - у ході розминки Роман Конанчук довго й ретельно протирає ганчіркою з дезінфекційним розчином жердину, на якій демонструватиме свої трюки.

Його захоплення Pole Dance почалося шість років тому, причому не з власної ініціативи. Спробувати себе у танці на жердині Романові запропонувала дружина, пригадує він. Їхні перші виступи у 2014 році були парними. "Нам подобається - після нескінченних синців - демонструвати красиві фігури на жердині", - пише подружжя Романа й Катерини Конанчуків на своєму сайті.

Однак уже через пів року він почав сольні виступи - і швидко досяг успіхів завдяки, з одного боку, спортивному минулому (Роман - майстер спорту зі спортивної гімнастики) і, з іншого боку, відсутності значної конкуренції (Pole Dance у Німеччині вважається "жіночою" дисципліною).

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На питання, у чому полягає відмінність від спортивної гімнастики, спортсмен відповідає так: "У гімнастиці шість снарядів, а тут один, але специфічний. Він вимагає особливого підходу, іншого хвату й готовності практично увесь час утримувати свою вагу на руках".

Танець на жердині: в Україні більш професійний підхід

Танці на жердині - для Німеччини відносно молодий вид спорту. Роман Конанчук вважає, що танцівники і танцівниці на жердині в Україні ставляться до підготовки набагато професійніше і тренуються частіше й інтенсивніше, ніж у Німеччині, де цей вид спорту поки що вважається радше екзотичним хобі, аніж серйозною дисципліною. До того ж Німеччині притаманні інші відносини між тренером та його підопічними. "У Німеччині більш м'який підхід, я не можу давити або вимагати. У порівнянні до моїх тренувань з гімнастики - це пустощі", - посміхається Конанчук.

Його аніскільки не бентежить екзотичний імідж танців на жердині, витоки яких сягають не стрип-клубів середини ХХ сторіччя, а традиційної акробатики країн Азії, перші письмові згадки про яку датуються ледь не XII сторіччям. Та й у цирку акробатичні трюки на жердинах з'явилися набагато раніше, ніж танцівниці довкола жердини у нічних клубах, що роздягалися перед глядачами-чоловіками.

Нині в Німеччині працює півтори сотні приватних студій, які пропонують навчання і тренування Pole Dance. Однак донині цей спорт не визнали олімпійською дисципліною. Про що Роман, звісно, шкодує.