 Танки з Чехії для України (07.04.2022) | Усі сюжети | DW | 07.04.2022

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Танки з Чехії для України (07.04.2022)

До України прямують танки і БМП з Європи. Чехія стала першою країною ЄС, яка стала постачати таке озброєння.

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