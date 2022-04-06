Танки з Чехії для України (07.04.2022)

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До України прямують танки і БМП з Європи. Чехія стала першою країною ЄС, яка стала постачати таке озброєння.
Війна Росії проти України, різанина в Бучі, постачання німецьких озброєнь українській армії та санкції проти російських олігархів стали темами відповідей канцлера Олафа Шольца на запитання депутатів Бундестагу.
42-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини середи, 6 квітня.
Крім того, за даними ЗМІ, Сполучені Штати допоможуть союзникам передати Україні танки радянського виробництва.
Північноатлантичний альянс зміг би дієво підтримати Україну, надавши їй всього один відсоток танків і бойових літаків країн НАТО, переконаний президент України Володимир Зеленський.
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